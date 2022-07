'UKRAJINU PUMPAJU ORUŽJEM!' Lavrov: U nuklearnom ratu ne moze da postoji pobednik

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da u nuklearnom ratu nikada ne može da postoji pobednik i Moskva zastupa stav da takav rat nikada ne može da bude pokrenut.

Lavrov je u intervjuu za RIA Novosti i RT poručio da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija naoružavanjem Ukrajine žele da sukobe Rusiju s Evropom.

"Naše američke kolege, britanske kolege, to je anglosaksonska stvar, uz aktivnu podršku Nemaca i Poljaka, kao i baltičkih naroda, veoma žele da od ovog rata naprave pravi rat i da sukobe Rusiju s evropskim zemljama. Amerikancima to ide u korist, jer oni sede tamo iza zaliva i okeana, oni su daleko", rekao je Lavrov, preneo je Sputnjik.

Kako je rekao šef ruske diplomatije, Ukrajinu pumpaju oružjem i na taj način sprečavaju da napravi bilo kakav konstruktivan potez.

"To što ih bukvalno sprečavaju da naprave bilo kakav konstruktivan korak, što ih bukvalno pumpaju oružjem i primoravaju ih da ga koriste uz sve više i više rizika, to što tamo sede strani instruktori i stručnjaci koji upravljaju tim sistemima himars, to više praktično nije tajna", poručio je Lavrov.

Prema oceni ruskog ministra, Ukrajini neće biti dozvoljeno da pregovara s Rusijom sve dok SAD ne odluče da prepuste Kijev samom sebi.

"Nemam nikakve sumnje da Ukrajincima neće dozvoliti da pregovaraju dok Amerikanci ne odluče: ''napravili smo dovoljno skandala i posejali dovoljno haosa, sada možemo da ih pustimo da se bave sobom, a mi ćemo gledati kako će se izvlačiti iz toga", ocenio je Lavrov.