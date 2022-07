OGLASIO SE BAJDEN: Osećam se dobro i nastavljam da radim (VIDEO)

U video snimku na Tviteru koji traje 21 sekund, Bajden je rekao da sve vreme "završava veliki posao" i da će nastaviti sa svojim dužnostima dok je u samoizolaciji.

Bajden ima kijavicu, oseća umor i ima povremeno suv kašalj, naveo je njegov lekar Kevin O'Konor.

Blagi simptomi počeli su u sredu uveče, kazao je O'Konor, dodajući da očekuje da će predsednik SAD pozitivno reagovati na lečenje, preneo je Rojters.

