PRVI SNIMCI SA FILIPINA NAKON RAZORNOG ZEMLJOTRESA - Na ulicama stravični prizori, svuda krš i lom! Ljudi u panici (VIDEO)

Povređena je jedna osoba, a za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama potresa čiji je epicentar bio na oko 11 kilometara jugoistočno od grada Dolorea i na dubini od 10 kilometara, javlja Rojters.

Breaking: Damage reported at the Bantay Watchtower in Vigan, Philippines, following magnitude 7.3 earthquake. pic.twitter.com/owNaF5E1sf