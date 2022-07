OPŠTI HAOS U LAS VEGASU - POGLEDAJTE! Kazino završio pod vodom, bujice teku hodnicima, automobili potopljeni - JEDVA IZVLAČE LJUDE (VIDEO)

Las Vegas u Nevadi, poznat kao "Grad greha", jedan je od gradova u Americi s najmanjom količinom padavina ali to se ove nedelje promenilo. Las Vegas su zahvatile jake kiše koje su izazvale poplave a snimci sa lica mesta su neverovatni!

Na Internetu su osvanuli snimci vode koja ulazi u kazino, poplavljenog parkinga i kiše koja je potpuno obustavila saobraćaj. Policija i vatrogasci vadili su ljude iz automobila zarobljenih u vodi dok su svetleće reklame na glavnoj ulici morale da budu pogašene.

Na snazi je upozorenje zbog nepogode jer kiša traje već dva dana, a očekuje se da će grmljavina i jak vetar zakomplikovati situaciju i tokom vikenda.

Pogledajte kako voda ulazi u kazino!

Ovako je izgledao parking jednog od hotela u Las Vegasu, kroz njega teče voda kao reka!

⁦@News3LV⁩ this is the Linq parking garage on the Strip. pic.twitter.com/lWfKULEAom