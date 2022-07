TERORISTIČKI NAPAD NA STADIONU! BOMBAŠ RAZNEO 19 LJUDI: Eksplozija napravila masakr, oglasile se UN - JEZIVI SNIMCI

Strašne vesti dolaze iz Avganistana gde je na jednom kriket meču poginulo najmanje 19 ljudi posle napada bombaša samoubice na punom stadionu u Kabulu.

Igrali su Band-e-Amir Dragonsi i Pamir Zalmi, a igrala se skraćena verzija kriketa T20. Na stadionu je osim navijača bila prisutna i delegacija Ujedinjenih Nacija, a odmah nakon napada Antonio Gutereš generalni sekretar UN-a javno je osudio ovaj napad.

Uskoro su na internetu i isplivali snimci na kojima se čuje eksplozija i na kojima se vidi kako su navijači nakon eksplozije panično bežali sa stadiona u strahu za svoju bezbednost. Pogledajte:

Footage : There have been casualties in the blast at the Kabul international cricket stadium. #Afghanistan pic.twitter.com/wM7qMsVDpR