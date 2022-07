MEKSIKO SE PRIPREMA ZA UDAR IZ SVEMIRA: Ostaci kineske rakete teški 23 tone mogli bi da udare u popularno letovalište

Ostaci velike i nedavno lansirane kineske rakete trebalo bi kasnije danas da se nekontrolisano vrate na Zemlju.

"Prozor" za ponovni ulazak svemirskog otpada se suzio i više nije moguće da ostaci padnu u atmosferu iznad Sjedinjenih Država, prenosi Dejli mejl.

Međutim, naseljeno područje Meksika na poluostrvu Donja Kalifornija, u blizini Kabo San Lukasa, može biti mesto udara, procenjuje korporacija Erospejs.

Kao potencijalni prostor spominje se i Južna Amerika i jugoistočna Azija, uključujući i delove same Kine. Međutim, većina potencijalne zone ponovnog ulaska je iznad otvorenog okeana.

Budući da se raketa juri oko Zemljine orbite svakih 90 minuta, nemoguće je predvideti tačnu tačku na kojoj će pasti sa neba.Svemirsko smeće koje pada je 23 tone težak buster rakete Long Marč 5B-I3 – najmoćnije kineske – koja je lansirana 24. jula da bi isporučila modul Ventian kineskoj svemirskoj stanici Tiangong."Opšte pravilo je da će 20 do 40 odsto mase velikog objekta stići do tla, iako to zavisi od dizajna objekta", rekli su iz Erospejsa.

Američka svemirska komanda nastavlja da prati pad kineske rakete na Zemlju, a tačna tačka ulaska u atmosferu biće poznata samo nekoliko sati pre nego što se to dogodi.

