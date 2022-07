PROCURILE FOTKE - OVAKO IZGLEDA GROB IVANE TRAMP! Donald bivšu ženu sahranio na TERENU ZA GOLF, svi u šoku zbog natpisa (FOTO)

Ivana Tramp preminula je od povreda zadobijenih u padu u stanu u Njujorku, i nedavno je sahranjena na mestu koje mnogi smatraju neobičnim. Njen bivši suprug, Donald Tramp, insistirao je da Ivana bude sahranjena na njegovom terenu za golf u Bedminsteru u Nju Džerziju.

Javnost je bila iznenađena odlukom porodice da Ivanu sahrani na terenu za golf, a sada su isplivale fotografije njenog groba i svi su zapanjeni! Majka Trampovih troje dece sahranjena je bez spomenika ili drugog obeležja osim jednostavne table na kojoj piše samo nekoliko reči. Ovako je izgledala sahrana Ivane Tramp.

Porodica Tramp, kćerka Ivanka, sinovi Donald mlađi i Erik, oprostila se od Ivane dirljivim rečima ali nijedna od njih nije završila na ploči. Na njemu pišu samo Ivanino ime, datum rođenja i datum smrti. Na grobu koji nije uređen nalazi se skromni buket belog cveća.

"TMZ" javlja da još uvek nije poznato zašto je Tramp odlučio da bivšu ženu sahrani na svom golf terenu, ali se zna da je pokrenuo proceduru dobijanja dozvola za više grobnih mesta u okviru sportskog kluba čiji je vlasnik.

- Baš lepo mesto na kojem će ti majka počivati. Posebno mi se dopada natpis - napisao je Trampovom sinu na Tviteru čovek koji je slikao grob. Pogledajte fotografije groba Ivane Tramp!

Beautiful final resting place for your mom, @DonaldJTrumpJr. I especially love the inscription on her gravestone. Truly heartwarming. RIP Ivana. pic.twitter.com/fzsGCcgPF1