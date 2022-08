'DA SAM JA PREDSEDNIK DO RATA NE BI DOŠLO!' Tramp: Ukrajina je trebalo da sklopi dogovor sa Putinom, preda Krim i izbegne invaziju

Tramp je rekao da ne veruje da je Putin "ikad nameravao" da započne rat sa Ukrajinom, ali da će sada "radije imati celu zemlju, kada je počeo".

Bivši američki predsednik Donald Tramp rekao je da je Ukrajina trebalo da sklopi dogovor sa predsednikom Vladimirom Putinom kako bi sprečila rusku invaziju na zemlju.

Tramp je u podkastu Kleja Trevisa i Baka Sekstona sugerisao da je Ukrajina mogla da "odustane“ od Krima ili da pristane da ne uđe u NATO.

Predlozi bivšeg lidera SAD usledili su nakon što su ga pitali šta misli o fotografisanju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i njegove supruge Olene za Vog.

"Verovatno nije najpametnija stvar“, rekao je Tramp i ponovio da do rata u Ukrajini "nikada ne bi došlo" da je on i dalje predsednik.

"On [Putin] to ne bi uradio sa mnom. On to ne bi uradio. U najmanju ruku, trebalo je da se dogovore“, rekao je Tramp. "Mogli su da se odreknu Krima. Mogli su da urade nešto sa NATO-om, 'U redu, nećemo u NATO', a vi biste imali državu, jer verujem da je Putin želeo da napravi dogovor”, rekao je Tramp.

"A sada mislim da on ne želi da se dogovori. Mislim da je mnogo teže napraviti dogovor. On diže u vazduh celo mesto. Mislim, on će preuzeti celo mesto. I to je veoma, veoma tužno šta se desilo sa Ukrajinom. Veoma, veoma tužno“, dodao je.

Tramp je rekao da ne veruje da je Putin "ikad nameravao" da započne rat sa Ukrajinom, ali da će sada "radije imati celu zemlju, kada je počeo".

Tramp je dodao da je slanje ruskih vojnika i opreme duž granice Ukrajine pre rata bila taktika "velikih pregovora", ali da sada umesto dogovora svet gleda raznete stambene zgrade i mnogo žrtava.

"I kada pogledate te zgrade koje su potpuno izgorele, svi su ti ljudi mrtvi. Izgubili ste mnogo ljudi. To je dogovor koji je mogao da se sklopi", rekao je Tramp.