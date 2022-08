(UŽIVO) TENZIJE DOSTIŽU VRHUNAC! KINEZI POSLALI 21 AVION I VOJNE BRODOVE NA OBALE OSTRVA: Poseta Nensi Pelosi podigla TAJVAN I SVET NA NOGE (VIDEO)

Nensi Pelosi je ove nedelje na azijskoj turneji koja se pažljivo prati da bi se videlo da li će prkositi upozorenjima Kine protiv posete Tajvanu.

20:44 - Vojska Kine počela je vojne vežbe oko Tajvana

Narodnooslobodilačka vojska Kine počela je vojne vežbe oko Tajvana, javila je Centralna televizija Kine.

- Istočna komanda kineske vojske dosledno sprovodi niz zajedničkih vojnih operacija oko ostrva Tajvan - navodi kanal.

Prema njihovim informacijama, na severu, jugozapadu i jugoistoku Tajvana izvode se pomorske i vazdušne vežbe.

20:15 - Tajvansko ministarstvo odbrane tvrdi: Uočen 21 kineski avion u radarskoj zoni ostrva

Tajvanska protivvazdušna odbrana navodno je uočila 21 kineski avion koji ulazi u njihovu radarsku zonu posle dolaska predsedavajuće Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi na ostrvo, saopštilo je tajvansko Ministarstvo odbrane.

21 PLA aircraft (J-11*8, J-16*10, KJ-500 AEW&C, Y-9 EW and Y-8 ELINT) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on August 2, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/F5Qf2OVXao pic.twitter.com/1EJEdsDQGM — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) 02. август 2022.

Ministarstvo je preciziralo da je grupa aviona, koja je ušla na jugozapadnu stranu zone, pre nego što se brzo vratila, uključivala osam borbenih aviona J-11, deset višenamenskih aviona J-16, avion za rano upozoravanje i kontrolu KJ-500 AEV&C., avion za elektronsko ratovanje Shaanki I-9 EV i avion za prikupljanje obaveštajnih podataka I-8 ELINT, navodi se u saopštenju.

17:40 - Kineska vojska u priravnosti

Kineska vojska je u pripravnosti, sprovešće niz vojnih protivmera, saopštilo kinesko ministarstvo odbrane usred Pelosijeve posete Tajvanu, prenosi Sputnik Interešenel.

Kao što je ranije danas objavljeno, na kineskoj obali preko puta Tajvana primećen je veći broj amfibijskih tenkova, a Kina je zatvorila vazdušni prostor te provincije.

BREAKING: China is sending large forces to Fujian province off the coast of Taiwan, as Nancy Pelosi is expected to visit the island.



U.S. Army has deployed warships near Taiwan. Things are very tense. I will keep updating. #Taiwan pic.twitter.com/zpDhStOp6U — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 02. август 2022.

Ovo je shvaćeno kao poruku pekinfga da poseta pelosijeve Tajpeju neće proći bez posledica.

17:37 - Haos ispred hotela

Ispred hotela gde bi trebalo da odsedne Nensi Pelosi u trenutku je nastao pravi haos kako je krenula da se približva kolona vozila u kojem je Pelosijeva. Novinari, ali i brojni građani koji su se okupili ispred objekta pojurili su u pokušaju da fotografišu i snime Nensi Pelosi.

Podsetimo, Kina je ranije saopštila da njena vojska neće "sedeti skrštenih ruku", ako Pelosi dođe na autonomno ostrvo, na koje Peking polaže pravo.

17:04 - Nensi Pelosi se oglasila nakon što je stigna u Tajvan

- Poseta naše delegacije Tajvanu odaje počast nepokolebljivoj posvećenosti Amerike da podrži tajvansku demokratiju. Naši razgovori sa rukovodstvom Tajvana ponovo potvrđuju podršku našem partneru, i promociju zajedničkih interesa, uključujući unapređenje slobodnog i otvorenog indo-pacifičkog regiona - objavila je Pelosi na Tviteru.

Ona se takođe obratil putem Tvitera gde je napisala da SAD neće prestati da pruža podršku Tajvanu.

The United States continues to oppose unilateral efforts to change the status quo. Read my full statement on our Congressional delegation’s visit to Taiwan here:https://t.co/I2tuY2qFWK — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 02. август 2022.

17:01 - Oglasilo se kinesko ministarstvo spoljnih poslova

Odmah po sletanju aviona, stiglo je saopštenje kineskog Ministarstva spoljnih poslova, u kojem se izražava snažan protest zbog posete Pelosijeve.

Ovo je ozbiljno kršenje principa jedinstvene Kine. Ovaj potez ima ozbiljan uticaj na političke temelje odnosa Kine i SAD i ozbiljno narušava suverenitet i teritorijalni integritet Kine. Ovaj potez ozbiljno podriva mir i stabilnost širom Tajvanskog moreuza i šalje veoma loš signal separatističkim snama koji se bore za "nezavisnost Tajvana". Kina se oštro protivni i oštro osuđuje ovaj potez i izdala je ozbiljan demarš i snažan protest Sjedinjenim Američkim Državama.

U nastavku saopštenja je istaknuto da su "ovi potezi veoma opasni, kao i igranje vatrom. Oni koji se igraju vatrom u njoj izgore". Takođe, navedeno je da će sve posledice posete Nensi Pelosi snositi američka strana i separitističke snage.

16:49 - Delegacija sačekala Nensi Pelosi na aerodromu

Nakon sletanja aviona Nensi Pelosi na Tajvan ona je izašla iz aviona, gde je na aerodromu dočekala tajvanska delegacija.

C-40C Nancy Pelosi aircraft landed at Taipei Songshan Airport pic.twitter.com/SdcdJv7N3e — Nguyen Ken (@NguyenK68421403) 02. август 2022.

16:44 - Avion u kojem je navodno Nensi Pelosi sleteo na Tajvan

Avion u kojem je, kako se veruje, predsedavajuća Predstavničkog doma američkog Kongresa sleteo je na Tajvan. Letelica sa oznakom SPAR19, koja je pre nekoliko sati poletela iz Kuala Lampura bezbedno se spustila na Tajvan.

Podsetimo, Kina je ranije saopštila da njena vojska neće "sedeti skrštenih ruku", ako Pelosi dođe na autonomno ostrvo, na koje Peking polaže pravo. Smatra se da bi njena poseta potkopala veze između Kine i SAD.

16:41 - Kineski borbeni avioni prelaze Tajvanski moreuz

Kineski državni mediji objavili su da borbeni avioni PLAAF Su-35 prelaze Tajvanski moreuz, ne precizirajući svrhu njihovog leta, tvitovao je Stjuart Lau, reporter Politiko.

Chinese state broadcast alert: People’s Liberation Army airforce Su-35 warplanes are currently passing through Taiwan Strait. pic.twitter.com/MizzjuWs4H — Stuart Lau (@StuartKLau) 02. август 2022.

16:13 - Avion Nensi Pelosi ušao u vazdušni prostor Tajvana

Prema Fajtradaru24, avion u kojem se najverovatnije nalazi Nensi Pelosi potvrđeno je da će sleteti na Tajvan. Pre nekoliko minuta ušao je u vazdušnu zonu Tajvana.

16:08 - Kina obustavila uvoz 35 kompanija iz Tajvana

Kina je od ponedeljka obustavila uvoz od 35 tajvanskih izvoznika keksa i peciva, u znak upozorenja uoči posete Tajvanu predsednice Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi.

China bans 35 Taiwanese food exporters in warning ahead of Pelosi visit https://t.co/pgDusaLko2 pic.twitter.com/eUXdpejtZ4 — Reuters (@Reuters) 02. август 2022.

15:56 - Pao sajt za praćenje letova, let Pelosi pretražilo 300.000 ljudi

Popularni sajt za praćenje vazdušnog saobraćaja Flightradar24 izveštava da neki korisnici ne mogu da pristupe sajtu zbog povećanog interesovanja za praćenje leta SPAR19, za koji se veruje da prevozi Nensi Pelosi. Ranije su objavili da taj let pratilo 300.000 ljudi.

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr — Flightradar24 (@flightradar24) 02. август 2022.

15:52 - "Tajvan voli Ameriku" - Poruka na najvišoj zgradi u Tajpeju

Najviša zgrada u Tajvanu sija u čast američke zvaničnice Nensi Pelosi.

Taiwan’s tallest building in Taipei displays message welcoming Speaker Nancy Pelosi to Taiwan. pic.twitter.com/8PwlhBCRk7 — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) 02. август 2022.

15:35 - Reakcija Kremlja na posetu Nensi Pelosi

"Rusija na očekivanu posetu Nensi Pelosi Tajvanu gleda kao na provokaciju sa ciljem da se izvrši pritisak na Peking", izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je naglasila da Rusija podržava pekinški princip jedne Kine i da se protivi nezavisnosti Tajvana "u bilo kom obliku“.

15:28 - Američki ratni brodovi u pripravnosti

Četiri američka ratna broda, uključujući jedan nosač aviona, od jutros su u vodama istočno od Tajvana. Iako američka mornarica kaže da je to rutinsko raspoređivanje, to je očigledno mera predostrožnosti zbog Pelosijeve najavljene posete Tajvanu.

15:26 - Avion Nensi Pelosi krenuo ka Tajvanu

Avion, u kojem bi se mogla nalaziti predsednica Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi, okrenuo se prema Tajvanu i preleteo je iznad Sulavesi mora, pokazuju podaci Flajtradara.

U.S. Air Force jet believed to be carrying #Pelosi delegation to Taiwan is currently being tracked by nearly 300,000 people on @FlightRadar24



👀👀 🇺🇸🇹🇼🇨🇳 pic.twitter.com/3X7yua6USs — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) 02. август 2022.

Avion u kojem je bila Pelosi i njena delegacija krenuo je iz malezijske vazduhoplovne baze nakon kratkog zaustavljanja koje je uključivalo i sastanak na ručku sa premijerom Ismailom Sabri Jaakobom, rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti jer nije bio ovlašćen da iznosi detalje medijima.

Pelosi je ove nedelje na azijskoj turneji koja se pažljivo prati da bi se videlo da li će prkositi upozorenjima Kine protiv posete Tajvanu.

Inače, ranije su tajvanski mediji javili da bi Nensi Pelosi, na čelu američke delegacije, koja će, prema različitim izvorima, biti od 6 do 20 ljudi, trebalo da sleti između 21:00 i 22:30 u utorak po lokalnom vremenu na aerodromu Songšan u Tajpeju, zatim će prenoćiti u Grand Hiatt-u, a u sredu ujutru će posetiti Zakonodavni juan ( tajvanski parlament ), gde će se sastati sa rukovodstvom ostrva, uključujući šefa administracija Cai Ing-ven.

Ako do putovanja na kinesko ostrvo dođe uprkos protestima Pekinga, to bi bila prva poseta predsednika Predstavničkog doma SAD od 1997. godine. Američka administracija, koju je kineski predsednik Si Đinping upozorio da "igranje vatrom rizikuje da dobijete opekotine“, uverila je Peking u svoju privrženost politici "jedne Kine“, ali se ogradila od moguće posete, rekavši da je govornik čini sopstvene odluke.

Autor: