ŠOK VIDEO IZ KINE! Automobil stoji na raskrsnici, a kroz prozor vozila ISPADA DETE! Svi se sledili od straha, a onda se desilo OVO

Na šokantnom snimku koje su zabeležile saobraćajne kamere vidi se automobil koji stoji na velikoj raskrsnici, a neposredno pre nego što je krenuo kroz prozor na levim zadnjim vratima ispalo je dete!

Dete je napravilo salto prilikom pada i ostalo da leži na kolovozu na izuzetno prometnom putu, a vozač to nije primetio i nastavio je vožnju.

A child who fell out of a car window was rescued by drivers and passengers of the following cars in Ningbo, China pic.twitter.com/IF6Kj3viHS