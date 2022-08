NATO PUTINU NE VERUJE: Alijansa na Tviteru objavila smimak patrole borbenih aviona u zemljama koje Rusija može da napadne! (VIDEO)

NATO je u četvrtak na Tviteru podelio video snimak u vezi sa tim naporima, pokazujući svoje avione i pilote u akciji. Niz natpisa uključenih u video objašnjava da NATO radi na zaštiti neba svojih saveznika u istočnoj Evropi „sa više mlaznjaka koji lete iz vazdušnih baza i nosača aviona širom alijanse“ i „donošenjem dodatnih mogućnosti odvraćanja i odbrane“.

U snimku se navodi da NATO takođe obezbeđuje „stalno odbrambeno prisustvo i nadgleda vazdušni prostor“ iznad Bugarske, Estonije, Letonije, Litvanije, Poljske i Rumunije, koje se sve nalaze na istočnom krilu NATO-a u blizini Rusije ili blizu njega. Nekoliko istočnih članica NATO-a, Estonija i Letonija, dele granice sa Rusijom.

„Nakon ruske invazije na Ukrajinu, snage NATO-a spremne su da obezbede saveznički vazdušni prostor od svih pretnji“, dodaje se u snimku.

Iako Putin nije definitivno izrazio planove za proširenje svoje „specijalne vojne operacije“ u Ukrajini, rekao je da zemlje koje stvaraju „stratešku pretnju“ Rusiji tokom sukoba treba da očekuju „odmazde“. Ruska državna televizija i neki od njegovih saveznika uputili su direktne pretnje Poljskoj članici NATO-a.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je tokom obraćanja na Samitu NATO-a 2022. u Madridu, Španija, da bi nesnabdevanje Ukrajine modernim artiljerijskim sistemima i drugim oružjem moglo da dovede do toga da se odbrambeni vojni savez suoči sa „odloženim ratom između Rusije i vas“, preneo je PBS.

#NATO Allies’ surveillance planes and fighter jets are conducting round-the-clock air patrols to safeguard Allied air space pic.twitter.com/CCwePr6nS7