STARAC U KOLICIMA OD ČIJEG LIKA SE JEŽI KOSA NA GLAVI: Ubio 93 žene, 700 sati opisivao šta im je radio

Samjel Litl je danas 81-godišnjak koji ne može da hoda. Na prvi pogled reklo bi se da ne izgleda nimalo opasno. Međutim, upravo je on možda i najsmrtonosniji ubica u istoriji SAD.

Bernis Teli, 35-godišnja magacionerka iz Memfisa, 2019. videla je na lokalnim vestima crtež poznatog lica. Tamna put, velike smeđe oči, kovrdžava kosa...



- To je moja mama! - uzviknula je žena koja nije znala za mir od pete godine, kada joj je majka Zina DŽons nestala bez traga.

Naslušala se svakakvih priča: da je pobegla s nekim kamiondžijom, da je zbrisala jer je zapala u dugove. Da ju je suprug (Bernisin otac) nasmrt pretukao i sahranio u dvorištu... A onda je prošle godine, u tim sudbonosnim vestima, doznala još jednu - da je za nestanak njene majke možda odgovoran čovek po imenu Samjuel Litl.

Litl je voleo rutinu. Kad ne bi bio iza rešetaka, lutao bio Amerikom, završio u nekom gradu, opelješio tamošnju prodavnicu, uzeo sobu u motelu, a zatim pokupio ženu koju će ubiti. Pažljivo je birao: uvek one s margine društva, često zaboravljene već za života, prostitutke, zavisnice od droge ili alkohola, one do kojih je malo kome bilo stalo. Najradije ih je davio. Tako je živeo punih 35 godina.

Litl, koji se predstavljao i kao Samjuel Mekdauel, počeo je da sarađuje s vlastima tek u maju 2018. godine, nakon što su ga povezali s ubistvima tri žene. Naknadno je priznao da ih je ubio još 90 širom Amerike. Trenutno važi za najvećeg serijskog ubicu koji je ikada harao Sjedinjenim Američkim Državama.

