OBJAVLJENI PRVI SNIMCI! Pogledajte stravičan požar kod aerodroma Hitrou: Odjeknula eksplozija, iz aviona snimali HAOS

Jaka eksplozija odjeknula je oko 17 časova po lokalnom vremenu u blizini aerodroma Hitrou u Engleskoj.

Nakon eksplozije, čiji uzrok nije požar, nedaleko od aerodroma buknuo je jak požar, a više od 70 vatrogasaca je na terenu, javljaju britanski mediji.

Coming in to land at Heathrow just before 5pm today. The scorched fields. The fire! pic.twitter.com/ndHwZrz7lF

Putnici aviona koji se spremao da sleti na Hitrou nedugo nakon eksplozije iz letelice su objavljivali snimke gustog dima koji se nadvio nad gradom.

Mediji javljaju da gori drveće, nisko rastinje, navodno čak i nekoliko objekata, ali zvaničnih informacija još nema.

Is this fire near Heathrow why there are so many fire and police along the west way near shepherd’s bush? pic.twitter.com/f3kFktlltj