BESNI LIBANAC ULETEO U BANKU I TVRDI DA ĆE SE ZAPALITI! Talačka kriza u Bejrutu, naoružano napadač ispalio tri metka! (FOTO+VIDEO)

Naoružani napadač je zapretio da će se zapaliti i ispalio tri metka upozorenja na Federalnu banku u Bejrutu, gde su na snazi ograničenja povlačenja zbog teške ekonomske situacije širom zemlje.

Čovek je poneo kanister sa benzinom i drži do sedam zaposlenih kao taoce u pokušaju da pristupi svom novcu koji mu je, kako se navodi, neophodan za plaćanje bolničkih računa njegovog oca.

"Tražio je oko 200.000 dolara koje je imao na svom bankovnom računu, a kada je zaposleni odbio da mu ih isplati, počeo je da vrišti da su mu rođaci u bolnici. Onda je izvukao sačmaru", rekao je izvor iz obezbeđenja.

BREAKING: Video of hostage situation in #Lebanon at a major bank in downtown Beirut. An armed man is holding bank staff until they release his deposits, he says are $210,000: pic.twitter.com/xG9A9H3Yl8