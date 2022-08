ZAPAD BEZ MILOSTI: Kakvo ponižavanje - Uhapsili rusku teniserku, stavili je iza rešetaka, a objašnjenje je bruka i sramota

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", i dalje spada u najvažnije vesti na svetu. Sport je sastavni deo toga, jer sportista je bilo i biće i iz Rusije i iz Ukrajine, ali dok Zapad podržava, promoviše i na sve načine "gura" Ukrajince, s Rusima je skroz drugačiji slučaj. Sada je isplivao i jedan šok-detalj o privođenju ruske sportistkinje, zbog navodnog nameštanja meča - a sve to bez ikakvog dokaza.

Priča počinje 2020. jer je tada Ruskinja Jana Sizikova igrala na Rolan Garosu u dublu zajedno sa Brenglovom iz Sjedinjenih Američkih Država. Taj rusko-američki par je poražen od Rumunki Miotu i Cig, a francuskoj policiji se učinio sumnjivim jedan gem.

Kako javlja ruski "Čempionat", policiji je dojavljeno da su se pojavile uplate od više stotina hiljada evra na pobedu Rumunki kada je je Sizikova u servis gemu napravila dve dvostruke servis greške.

I, iako o vođenju bilo kakve istrage nije obaveštena, a vreme je prolazilo, i prolazilo, i to ne dani, nego meseci i godine, 3. juna je u Parizu ova ruska teniserka privedena, a dan kasnije puštena bez podizanja optužnice protiv nje.

Skandal koji ju je zadesio ovako je opisala:

- Nemam predstavu kako se sve ovo desilo. Niko me (od pomenutog Rolan Garosa 2020.) nije kontaktirao, nijedan jedini put, ni na koji način (povodom pomenutog meča). Ja sam samo tražila da mi objasne zašto sam privedena. Nisu mi ništa pokazali, nisu mi ništa objašnjavali. Samo su me držali tamo 24 sata. Rekli su "ovo je samo razgovor". Ali, to je bila policijska stanica, jedna kancelarija. Ponašali su se pristojno, nije bilo problema, ali sam noć provela u ćeliji. Pravoj pravcatoj ćeliji za kriminalce - rekla je ona za "Čempionat".

Uz objašnjenje da je "sve bilo samo razgovor", ali i pomenutu noć iza rešetaka i ukupno 24 sata bez slobode, Ruskinja je dan kasnije puštena da radi šta joj je volja. Šokirana, doputovala je nazad u svoju domovinu, a onda i objasnila šta ju je to zadesilo.



Jana Sizikova, inače, ima 27 godina. Na VTA nadmetanjima je od 2010, igra uglavnom u dublu, a tokom karijere je osvojila 44 ITF trofeja i dve titule u konkurenciji Ženske teniske asocijacije (VTA).

U pojedinačnoj konkurenciji, osvojila je tri ITF turnira.

