JEZIVI SNIMCI IZ DUBAJIA! Gradom protutnjala PEŠČANA OLUJA kao u horor filmu (VIDEO)

- Svi lokalni i nacionalni timovi su visoko pripremljeni da obezbede efikasan i pravilan odgovor na sve rizike koji mogu nastati kao posledica stanja, navodi se u upozorenju Nacionalne uprave za vanredne situacije i katastrofe (NCEMA) o peščanoj oluji u Dubaiju, koja se dogodila u nedelju.

Pored toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova je na Tviteru pozvalo na oprez na putevima jer je u nedelju u Abu Dabiju i Dubaiju vidljivost pala ispod jednog kilometra.

Sandstorm in #Dubai The storm passed through the UAE on Sunday. pic.twitter.com/froiSheEGR

-Snažna peščana oluja prekrila je UAE. Područja Abu Dabija i Dubaija prekrivena su debelim slojem prašine nakon što su meteorolozi upozorili na peščanu oluju u Severnim Emiratima, pišu Arab njuz.

HAZY DUBAI



Vehicles drive in low visibility on the streets of the Gulf emirate of Dubai as large parts of the United Arab Emirates are hit by dust and sandstorms, prompting authorities to urge caution on the roads. | via AFP#duststorm#sandstorm#dubai#DailyTribune pic.twitter.com/lU7Xb8YL59