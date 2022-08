KRALJICA ŽURKI! Snimak zabave finske premijerke izazvao kritike opozicije (VIDEO)

Na snimku ona i prijatelji, među kojima su i poznate ličnosti iz Finske, igraju i pevaju, preneo je BBC.

Marin se suočila sa kritikom opozicionih partija, a jedan od lidera opozicije traži da ona uradi test na drogu.

Ona je negirala da uzima drogu, rekavši da je samo pila alkohol i zabavila se na "buran način".

Premijerka je rekla da zna da je snimljena, ali da je bila zabrinuta da li će se pojaviti u javnosti taj snimak.

"Igrala sam, pevala, zabavljala se - to su savršeno legalne stvari. Nikada nisam bila u društvu nekoga, niti sam znala da je neko uzimao drogu", kazala je.

Opozicionarka Rika Pura je pozvala Marin da dobrovoljno uradi test na drogu, rekavši da se nad njom nadvila "senka sumnje".

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw