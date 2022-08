'OVO NIJE PRVI PUT, KURTI JE ODBIJAO I SVAKI PREDLOG AMERIČKIH ADMINISTRACIJA!' Grenel ponovo reagovao zbog nepostignutog dogovora u Briselu!

Bivši američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, Ričard Grenel, izjavio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti odbijao svaku ideju koju su predlagale Sjedinjene Američke Države.

- Podsećanja radi, Aljbin Kurti je odbijao svaku ideju koju su predsednici SAD predlagali (tzv.) Kosovu. Kako demokratski, tako i republikanski predsednici - napisao je Grenel na Tviteru.

- To je prosto činjenica - naveo je on.

