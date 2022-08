ISPLIVAO NOVI SKANDALOZNI SNIMAK PREMIJERKE FINSKE! Intimno pleše sa PEVAČEM I JOŠ TROJICOM muškaraca: Sedela im u krilu (VIDEO)

Snimak koji kruži društvenim mrežama, prikazuje Marin u noćnom klubu oko 4 sata ujutro 7. avgusta sa rukama oko muškarca koji je, prema pisanju finskih medija, kantautor Olavi Usivirta, prenosi britanski Telegraf.

Na snimku se može videti kako se njišu od kuka do kuka dok Usivirta približava svoje lice vratu Marin i drži njegovu ruku na donjem delu njenih leđa.

U razgovoru za finski medij "Seiska", svedoci koji su bili u klubu kada su finska premijerka i njena pratnja došli u nedelju oko 2.30 ujutru, rekli su da je viđena kako pleše na isti način sa "nekoliko" muškaraca.

Svedoci su rekli da su sa njom bili finska pevačica i tekstopisac Alma i TikTok influenserka Sabina Sarka.

- Sana je intimno plesala sa najmanje tri različita muškarca. Takođe je sedela u krilima dva različita muškarca. Stavila je ruku pored jednog muškarca i on ju je nežno držao za ruku - navodno je rekao jedan svedok.

- Moji prijatelji i ja smo se pitali da li je ona zaista još uvek u braku. Činilo se da je prsten na ruci još uvek tu - rekao je navodno drugi svedok.

Finski medij Seiska je objavio i da je Marin ostala u klubu do najmanje 4.30 ujutro pre nego što je otišla kući da se oporavi. List "Iltalehti" je preneo iste navode.

