HOROR! AJKULA ULETELA U PLIĆAK! Ljudi u panici bežali, JEZIVE SCENE sa plaže u Alabami! (VIDEO)

Pojaviio se jezivi snimak sa plaže u Alabami. Naime na snimku se vidi kako ajkula čekićara "histerično" kruži u plićakiu na svega par metara od obale dok je uspaničeni ljudi posmatraju u šoku šta se dešava.

U jednom momentu ajkula se udaljava od obale i kada su mislili da su sifgurni ona se naglo okrenula i ponovo pojurila u plićak dok je u vodi bilo nekoliko kupača.

“Y’all better get off the shore!” Hammerhead shark spotted chasing stingrays close to the beach in Alabama. https://t.co/dy6NvBM9Qi pic.twitter.com/RxuxgRJCjA