UKRAJINA DRONOVIMA GAĐALA KRIM: Pogođene SEDIŠTE CRNOMORSKE FLOTE (VIDEO)

- Ja sam u štabu flote. Pre 25 minuta, dron je udario u krov. Nažalost, nije oboren, bio je nisko. Nije bilo žrtava, napisao je Razvožajev na Telegram kanalu.

Teritorija pored štaba je blokirana, sve službe rade na licu mesta.

Explosions reported at Russian fleet headquarters in occupied Sevastopol, Crimea. This is big. pic.twitter.com/y8WRHI6PJn