SVI DETALJI O SMRTI ĆERKE RUSKOG FILOZOFA: Evo ko je bila Darja Dugina (VIDEO)

Pretpostavlja se da je eksplozivna naprava postavljena u Tojotu Land Cruiser politikologa i novinarke Darje Dugine, koja je poginula u eksploziji, saopštila je danas pres-služba Glavnog istražnog odeljenja Ruskog istražnog komiteta u Moskovskoj oblasti.

Pres služba je dodala da u ovom trenutku forenzičari, istražitelji i stručnjaci za eksplozivnu tehniku nastavljaju sa uviđajem na emstu nesreće.

Na osnovu rezultata inspekcijskog nadzora biće određen veći broj veštačenja, uključujući forenzičku, eksplozivno-tehničku i molekularno-genetsku. Istražuju se sve moguće verzije zločina, napominje pres-služba, a prenosi TASS.

Daughter of the prominent #Russia|n Nazi ideologist Alexander Dugin, Darya Platonova (Dugina) publicly described Ukrainians as “subhumans” and called for the Russian occupation of #Ukraine and extermination of Ukrainian identity. I am sorry if I am not sorry about her death. pic.twitter.com/QA2KRnmacy