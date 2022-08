ŠTA SE KRIJE IZA UBISTVA ĆERKE ALEKSANDRA DUGINA?! Boško Jovanović: Naručilac atentata poverovao da on zaista ima uticaj na Putina!

Darija Aleksandrova Dugin ćerka ruskog filozofa, sociologa i geopolitičara Aleksandra Geljeviča Dugina koga u zapadnim medijima nazivaju bliskim saradnikom ruskog predsednika Vladimira Putina i ideologom "Ruskog sveta", tragično je izgubila život u atentatu, koji je planiran za njenog oca.

Naime, posle privatne proslave, Darija je sela u očev džip ispod koga je najverovatnije bila postavljena bomba i koja je u toku vožnje aktivirana. Njen otac koji je i bio meta atentata bio je u drugom vozilu, koji je stigao na mesto eksplozije samo par minuta, dok je džip u kome je bila Darja goreo.

Slike nesrećnog oca koji se hvata za glavu su obišle svet, a vest o smrti Duginove ćerke je odjeknulo poput bombe.

Odgovornost za ovu brutalnu likvidaciju nije niko preuzeo zvanično. Pojavljuju se razne spekulacije, ali ovo brutalno ubistvo najverovatnije će pokrenuti niz reakcija koji će raspaliti vatru u rusko-ukrajinskom sukobu, ali i u sukobu Rusije i Zapada oličenog u EU, SAD, Velika Britanija i NATO koji podržavaju Ukrajinu.

Šta bi moglo da se krije iza ove likvidacije, reazgovarali smo sa magistrom međunarodnih odnosa i vojnim komentatorom Boškom Jovanovićem, koji se školovao u Moskvi.

"Pogibija ogibija Darije Aleksandrovne ćerke Aleksandra Geljajeviča Dugina govori o nekim stvarima: prva stvar je da je u pitanju atentat na dugme , pod dva, da se stvarno na Zapadu veruje da je Putin Dugoinov tbruhozborac i da Dugin šapuće Putinu na uho. U subotu uveče na HRT u emisiji "Jedan na jedan" se raspravljalo o Duginu i prosula se teza da on ima uticaj na dve trećine Dume. Dugin je ostao bez profesoru na MGU jer je navodno kritikovao Putina da je liberal. On je izuzetni psiholog koji može da zadobije pažnju svoje publike da je očara. Ali on nije nikakv tajni mozak Kremlja, jer da je tako ne bi izgubi profesoru na MGU, a to bi značilo onda da se GRU raspao, da ne postoiji, ali on je živi i zdrav. Atenat govori da je Zapad nesposoban da vidi pravu sliku Rusije i da na osnovu te slike donosi zaključak, rekao je Jovanović.

Jovanović dodaje da je atentat i pogibija Darije Aleksandrovne ćerke Aleksandra Geljeviča Dugina svakako tragedij, ali tu se postavljaju neka pitanja zašto bi neko pokušao atentat na Dugina.

"Ponoviću, Dugin je izgubio profesuru na MGU zbog skandala. On naprosto je imao svoj pokret. Znao je da reklamira svoje knjige na mnogim jezicima. On nikako nije šaptač na uvo Putinu, niti je Putin njego trbuhozborac. Putin se nikad nije pozivao na Dugina u svojim govorima, nego uvek na ruskog filozofa Ivana Illjina koji je napisao knjigu "Suprostavljanje zlu silom", koju je prevela izdavačka kuća Logos na srpski", dodaje on i nastavlja.

"Atentat na Dugina znači da je neko, a još je rano reći ko poverovao u to da Dugin ima stvarno uticaj u Kremlju što nije tačno, jer pored GRU-a Putinu ne treba Dugin. To samo znači da taj neko ko je organizovao atentat na Dugina je nesposobna da stvori realnu sliku dešavanja u Rusiji, uticajnih ljudi u Rusiji, te je u svom zaključivanju bio površan. Površnost je prvi korak ka porazu, zaključuje Jovanović.

