Darja Aleksandrovna Dugina, 30-godišnja ćerka uticajnog ruskog filozofa Aleksandra Dugina je u subotu tragično nastradala kada je eksplodirao automobil marke "Tojota" u kojem se vozila.

Ona je 25. maja ove godine u razgovoru za francuski portal "Breizh-Info.com" dala opširan intervju u kojem je govorila da je došao kraj globalizma i sveta kakvog danas poznajemo, zapadnoj propagandi, sankcijama koje su nametnute Rusiji, ali i brojnim drugim temama.

Dugina doktorat iz filozofije stekla je na Moskovskom državnom univerzitetu “Mihail Vasiljevič Lomonosov”, a razgovor je započela tako što je rekla da je diplomirala istoriju filozofije te da je bila fokusirana na političku filozofiju kasnog novoplatonizma.

Njen otac je sankcionisan od strane SAD 2015. godine zbog njegove navodne umešanosti u rusku aneksiju Krima. Dugin je godinama pozivao Moskvu da se agresivnije afirmiše na globalnoj sceni i podržavao je rusku specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini. Darja je takođe sankcionisana od nekoliko zemalja, zbog navodnog širenja dezinformacija o ratu.

Dugina je u tom intervjuu rekla da razmišlja isto kao i njen otac i da su sankcije koje su im nametnule SAD, Kanada, Australija i Velika Britanija potvrda da su ona i njen otac na strani istine u borbi protiv globalizma.

– Stoga, čast mi je što sam rođena u takvoj porodici – rekla je Dugina.

Ona je za sebe u tom intervjuu rekla da je stručnjak za međunarodne odnose i da analizira evropsku politiku i geopolitiku. Izjavila je da joj je Bliski istok polje interesa i da je važno pratiti tamošnje procese jer su oni jedan od nivoa u borbi protiv imperijalizma.

Prema njenim rečima, globalizmu i liberalizmu je došao kraj.

– Jasno je da je pokret globalizma gotov, da je došao kraj liberalizma i liberalne istorije – rekla je Dugina, uz tvrdnju da intelektualci danas moraju da rade na stvaranju multipolarnog sveta i dijaloga između civilizacijskih blokova.

Ćerka poznatog filozofa je potom upozorila na mesta koja su žarišta sukoba.

– Da bi se stvorio multipolarni svet, graničnim područjima između civilizacija mora se pristupati sa puno brige. Svi konflikti se događaju u graničnim područjima. Zato je važno razumeti razliku između mentaliteta. Bez toga će doći će do sukoba civilizacija – dodala je Dugina.



Ona je rekla da su zemlje koje su bile članice Sovjetskog saveza nakon njegovog raspada postale granična područja te da su NATO i SAD zainteresirani za destabilizaciju zemalja sa kojima Rusija graniči, pa tako i Ukrajine. Ona je smatrala da je Majdanska revolucija iz 2014. godine dovela do uspostavljanja "globalističke diktature" u Ukrajini i proameričke agende.

– Nakon toga se u Ukrajini osam godina stvarala rusofobija, a nije se prezalo ni od ubijanja Rusa. Donbas se svakodnevno bombardovao. Što se tiče reakcije Rusa, ogromna većina podržava specijalnu vojnu operaciju. U njihovim očima, to je razumljiva odbrana ruskih geopolitičkih interesa i borba protiv rusofobije, jer je u Kijevu formiran režim koji Rusima uskraćuje pravo na samoopredeljenje (jezik, kulturu, identitet) i postojanje – rekla je Dugina.

Mlada doktorka filozofije je izjavila da podrška koju Zapad daje Ukrajini deluje poput "agonije globalističkog režima koji gubi od multipolarizma". Dodala je da Amerika računala na to da Evropa neće ostati neutralna i da je sistemski rađeno na izazivanju konflikta.

Rekla je i da rat u Ukrajini nije doveo do izolacije Rusije već da je Rusija pronašla nove globalne partnere.

Potom je citirala tekst koji je objavljen u kineskim novinama "Global Tajms", u kojem stoji da Kina, Indija, Indonezija, Brazil i zemlje u razvoju trebaju razmotriti kako osnažiti svoju ekonomsku saradnju jer će im ista omogućiti da izdrže šokove sa Zapada.

– Zapad sankcijama pokušava kazniti Rusiju, ali njihov se učinak baš i ne vidi – utvrdila je Dugina.

Ona smatra da su mere koje je Zapad uveo nanele Evropi mnogo štete.

– Istovremeno, te su sankcije snažno pogodile evropske zemlje te za mnoge od njih postale svojevrstan "harakiri". To su zabrinjavajuće vesti, ali čini se da je to bio deo američkog plana da se destabilizuje Evropa. Mađarski premijer Viktor Orban ne podržava nesmotrene sankcije protiv Rusije – rekla je Dugina.

Ona je tom prilikom istakla da se trenutno vodi informacioni rat i da su izveštaji o poginulima o ratu u Ukrajini politizovani i da zapadni mediji gotovo nikada ne nude drugo viđenje događaja. Osudila je cenzurisanje ruskih medija poput "RT-a" i "Sputnjika", utvrdivši da se ne radi o produženim rukama Kremlja već platformama za rasprave.

Na pitanje da li nešto ima da poruči za kraj, Darja je pozvala publiku da zaključke donosi na osnovu kritičkog načina razmišljanja.

- Pozivam sve čitaoce da kritički razmišljaju i dovode u pitanje medijske izveštaje. Ako zapadne liberalne elite toliko insistiraju na podršci Kijevu i demonizaciji Moskve, to je zato što iza toga stoji profitna logika. Sve se mora ispitati. Ovo je važan princip koji nam omogućava da budemo trezni. U društvu spektakla, propagande i totalitarne prirode zapadnih sistema, sumnja je suštinski korak za izlazak iz pećine - zaključila je Dugina.

Autor: