Ovo je Natalija Vovk OSUMNJIČENA da je podmetnula bombu! Rusija je traži ŽIVU ILI MRTVU! Novi detalji! (FOTO)

Naime, kao je FSB saopštio Natalija Pavlova Vovk rođena je 1979. godine, a u Rusiju je stigla 23. jula 2022. godine. Pretpostavlja se pod lažnim imenom i sa ćerkom Sofijom Šaban, rođenom 2010. godine..

Prema navodima FSB ona je iznajmila stan u zgradi u kojoj živi i Darija Dugin, gde je svakodnevno pratila informacije o kretanju Darije Dugin, njenim svakodnevnim navikama i načinu kretanja i života i da je uz pomoć saradnika uspela u pogodnom trenutku izvela likvidaciju Darije Dugin.

Sa time je potvređeno i da je zapravo Darija, a ne Aleksandar Dugin bio meta napada.

FSB dodaje i da je posle izvršenja zločina Natalija Vovk zajedno sa ćerkom istog dana preko Pskovske oblasti napustila teritoriju Ruske federacije i otišla u Estoniju.

Ukrajinski bloger Anatolij Šarij sugerisao je da je dete moglo da podmetne bombu ispod Darjinog automobila, jer niko ne bi pomislio na njega.

Developing story. Appears the alleged terrorist behind the killing of Darya has been identified. Her name is Natalia Vovk, former member of the Azov battalion. The hacker group nemesis project had flagged her for some time apparently, massive failure by FSB. pic.twitter.com/3MdWxnkGvV

„Na dan ubistva, Vovk i Šaban su bili na književnom i muzičkom festivalu Tradicija, gde je Dugina bila kao počasni gost.

Takođe dodaje se i da je Natalija Vovk bila bivša pripadnica puka Azov koji se nalazi u sastavu Ukrajinske nacionalne garde.

There are around two million refugees from Donbass/Ukraine in Russia right now. Not the first time in recent history that refugee streams have been used as cover for terrorists, either. pic.twitter.com/poepZZJN5d