ISTINA SE NEĆE SAZNATI? Sve zanima ko je odgovoran za smrt Darje Dugine, šanse da se to otkrije su male!

U ratu je istina prva žrtva - ovaj citat Eshila, oca grčke tragedije, dobio je potvrdu i u ratu u Ukrajini, koji je počeo 24. februara, otkad obe strane vode beskompromisni informacioni rat!

Slučaj ubistva Darje Dugine, ćerke Aleksandra Dugina, ideologa ruskih ultranacionalista, poslednji je u nizu primera kako dve sukobljene strane guraju svoju verziju istine.

Ujedinjene nacije su pozvale na pokretanje nezavisne istrage koja će utvrditi činjenice o ubistvu novinarke Darje Dugine, potvrdio je Stephane Dižarik, portparol genseka UN Antonija Guteresa. Nepunih 48 sati posle eksplozije bombe u kojoj je Darja nastradala vozeći očev džip na prilazu Moskvi, vraćajući se sa jednog festivala, ruska Federalna služba bezbednosti (FSB), naslednica KGB, saopštila je identitet ubice. To je, kako tvrde u Moskvi, Ukrajinka Natalija Vovk, rođena 1979, pripadnica desničarskog bataljona "Azov", koja je sa ćerkom tinejdžerkom ušla u Rusiju 23. jula, danima pratila Darju, da bi posle obavljenog zadatka pobegla iz Rusije u Estoniju.

Objavljeni su i video-snimci osumnjičene s bezbednosnih kamera. Navodno je naredba za likvidaciju došla od najviših zvaničnika u Kijevu. Izveštaj FSB je više nego detaljan i iscrpan, ali u čitavoj priči nekoliko stvari nije logično. Pored nejasnog motiva postavlja se i pitanje - zbog čega likvidacija nije sprečena. Iz Kijeva su još u nedelju ujutru demantovali bilo kakvu umešanost u likvidaciju Darje Dugine, navodeći da to "nije način rada ukrajinskih službi bezbednosti". Nekoliko visokih ukrajinskih zvaničnika je navelo da u Kijevu nisu imali motiva da ubiju ćerku Aleksandra Dugina, koga su zapadni mediji nazivali "Putinov Raspućin" i "Putinov mozak". Istovremeno, u javnosti su sve glasnije postale spekulacije i sumnje da iza ubistva stoje odmetnuti delovi Federalne službe bezbednosti. Navodno, ruske službe bezbednosti su frustrirane i besne zbog toga što je Putin započeo rat koji se ne odvija onako kako su one želele i rešile su da mu se osvete i pokažu da niko nije siguran bez obzira na to koliki uticaj ima u Kremlju. Spekuliše se i da je likvidacija delo ruskih partizana. Dijametralno suprotni stavovi Moskve i Kijeva dovešće do toga da istina, čak i da se otkrije, neće zadovoljiti drugu stranu niti njene pristalice.

Tvrda i meka moć

Informacioni rat je taj koji pravi razliku i u pravom ratu, navodi se u analizi američkog tink-tanka RAND, koja je objavljena u prvim nedeljama sukoba. - Ishodi modernog rata ne zavise samo od toga čija vojska pobeđuje, već i od toga čija priča pobeđuje. Tvrda i meka moć su važne. Dok prisila nadjačava uveravanje kratkoročno, meka moć može napraviti razliku dugoročno. Pametna moć je sposobnost da se kombinuju tvrda i meka moć tako da jedna drugu jačaju umesto da protivreče - navodi se u analizi.

Britanski obaveštajac tvrdi

Putin gubi sajber-rat

Rusija nije uspela da stekne prednost nad Ukrajinom u sajber-prostoru šest meseci od početka vojne operacije u Ukrajini, rekao je Džeremi Fleming, šef britanske obaveštajne službe GCHQ. Fleming je nedavno u autorskom tekstu za Ekonomist napisao kako su obe zemlje koristile svoje sajber-sposobnosti u ratu u Ukrajini.

- Do sada je predsednik Putin sveobuhvatno izgubio informacioni rat u Ukrajini i na Zapadu. Iako je to razlog za slavlje, ne bi trebalo da se potceni kako se ruske dezinformacije odvijaju drugde u svetu - napisao je Fleming.

Komemoracija u Moskvi

Dugin: Darja je umrla za rusku pobedu

Aleksandar Dugin, ruski filozof i navodno bliski saveznik Vladimira Putina, održao je govor na komemoraciji povodom smrti svoje ćerke Darje u kojem je rekao da je ona "umrla za svoju zemlju".

- Umrla je za našu pobedu, našu rusku pobedu, za pravoslavlje naše zemlje, naše države - rekao je on i nastavio:

- Od detinjstva njene prve reči koje smo je učili bile su Rusija, naša država, naš narod, naše carstvo. Nije imala straha, a poslednje što mi je rekla kad smo razgovarali na Festivalu tradicije bilo je: 'Tata, osećam se kao ratnik, osećam se kao heroj. Želim biti takva, ne želim drugu sudbinu. Želim biti sa svojim narodom, sa svojom državom - rekao je Dugin. Predsednik Putin je Darju postumno odlikovao ordenom za hrabrost.

Propaganda radi punom parom Primeri lažnih vesti Ukrajinci uhvaćeni u laži U prvim satima invazije ruska krstarica "Moskva" je uplovila u vode oko ukrajinskog Zmijskog ostrva, koje ima strateški značaj za kontrolu ukrajinske obale kod Odese. Kapetan "Moskve" je pozvao grupu ukrajinskih vojnika da se predaju i sačuvaju živote ili će se suočiti sa baražnom vatrom. Oni su to odbili uz sočnu psovku, što se čuje na emitovanom audio-snimku koji se ubrzo prekida. Ukrajinski mediji su čin vojnika proglasili za herojski, predsednik Zelenski ih je posthumno odlikovao, a štampane su i posebne poštanske markice njima u čast. Nekoliko nedelja kasnije ruska mornarica je emitovala snimak živih i zdravih ukrajinskih vojnika koji su kasnije oslobođeni u razmeni zarobljenika.

Rusi uhvaćeni u laži

Masakr u Buči jedno je od napotresnijih poglavlja krvavog rata u Ukrajini. Ruska strana je u početku tvrdila da posle povlačenja armije u predgrađu Kijeva uopšte nije bilo mrtvih na ulicama i da je masakr izrežiran. To je ubrzo demantovano zahvaljujući satelitskim snimcima. Potom su ruski mediji i proruski nalozi na društvenim mrežama preneli da je masakr izrežiran, dokazujući to video-snimkom na kome se čini da se neki od leševa pomeraju nakon što pored njih prođe kamera. Ispostavilo se da se radi o optičkoj iluziji. Većina žrtava imala je vezane ruke na leđima. Prema navodima lokalnih vlasti, u samom naselju i okolini pronađena su tela 1.300 osoba, među kojima je više od 30 dece.