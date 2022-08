PUTNICI SATIMA BILI ZAROBLJENI U TUNELU: Stao voz u tunelu pod Lamanšom (VIDEO)

Pojavili su se snimci na kojima se mogu videti putnici "Evrotunel šatla", koji su evakuisani u deo za vanredne situacije, kako šetaju tunelom između Velike Britanije i Francuske.Oni su na kraju prebačeni u zamenski voz i odveženi na terminal Fokston u Kentu.

Attention customers travelling from Calais to Folkestone. Due to the earlier train fault, we advise you not to travel to the terminal tonight. Please arrive after 6am tomorrow. Apologies for the delay. pic.twitter.com/SE13NDWmd3

Iz kompanije su prvo na Tviteru saopštili da se voz pokvario, a kasnije u izjavi za Bi-Bi-Si da nije, ali su naveli da su se alarmi u njemu aktivrali, što zahtevalo da se razlog ispita i putnici evakuišu.

Two questions:

1) Why was there no emergency rescue train for five hours?

2) Why could they not locate the source of the alarm and ID the cause quickly like in schools? #Eurotunnel



BBC News - Eurotunnel Le Shuttle: Passengers stuck for hours inside tunnelhttps://t.co/lHlQuSPnEY