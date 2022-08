VAŠINGTON PREUZIMA GLAVNU REČ U DIJALOGU: Amerika otvoreno poručuje da nije zadovoljna ulogom posmatrača Briselskog procesa

U pokušaju da ožive dijalog, koji je na njihove oči premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti "ugasio" u Briselu, specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar otišli su u Prištinu, a očekuje se da sutra stignu i u Beograd.

Istovremeno, s posetom ovog dvojca, iz SAD stižu najave o namerama Vašingtona da se bez oklevanja uključi u razgovore i poruka da "normalizacija odnosa" za njih podrazumeva i - međusobno priznavanje.

Amerika sada otvoreno stavlja do znanja da nije zadovoljna ulogom posmatrača sa strane i da želi poziciju aktivnog učesnika razgovora o kosovskom čvoru. Primetno je, kako ukazuju naši sagovornici, da se SAD u poslednje vreme politički pozicioniraju na prostoru Zapadnog Balkana, što je kulminiralo od početka rata u Ukrajini, ali je vidljivo i pomeranje njihovih vojnih trupa na prostoru KiM. Američki zvaničnici javno poručuju da se nedvomisleno zalažu za nastavak dijaloga, ali iznose unapred definisan epilog - priznavanje lažne države Kosovo.

Državni sekretar SAD Entoni Blinken poručio je da SAD prate dijalog Beograda i Prištine i da su "duboko angažovani" kao posmatrači tog procesa, a da će on, ukoliko bude bilo potrebe, pozvati predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija na razgovor.

- Razumemo da su razgovori u toku - saopštio je portparol Stejt departmenta Ned Prajs.

- To radimo u partnerstvu sa EU i ohrabrujemo obe strane da efikasno koriste dijalog. To je dijalog koji mi podržavamo i mislimo da je obaveza obe strane da iskoriste ovu priliku u najvećoj meri da unaprede svoje diskusije o normalizaciji odnosa usredsređenim i na međusobno priznavanje. Ako smatramo da je angažovanje Blinkena preko telefona ili lično neophodno kako bi se došlo do cilja, on neće oklevati da vodi te razgovore.

Portparol Stejt departmenta potvrdio je da je cilj posete Eskobara Beogradu i Prištini, a nakon prošlonedeljnog boravka u Briselu, podrška nastavku dijaloga.

Član Predsedništva SNS Miloš Vučević poručio je da Srbija po pitanju situacije na KiM mora da bude strpljiva, racionalna, da dobro odmeri svaki korak i vodi se nacionalnim interesima. Vučević je naveo da naša strana pokazuje volju za kompromisom, ali da je nemoguć kompromis ako srpska strana treba da poklekne, a da albanska sve dobije, kao što je to bio slučaj do sada.

- Srbija mora da bude za pregovaračkim stolom, koliko god da je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću neprijatno da sedi za tim stolom. To je njegova državnička obaveza i njegova odgovornost prema građanima, i uvek je bolje pregovarati, makar i neuspešno, dva dana, nego pucati dva sata jedni na druge.

Direktor Centra za društveni stabilnost Ognjen Karanović, objašnjava da je jasno da SAD pojačavaju svoje prisustvo i zbog tenzija koje izaziva Kurti, ali i zbog rata u Ukrajini. Karanović podseća da su stav i pozicija Vašingtona jasni - od Srbije se traži da prizna nezavisnost Kosova.

- Srbija je uvek tu da pregovara o onom o čemu može da se pregovara, dok je za nas Kosovo Srbija i to je jasno. Uloga SAD bila je važna i kod sklapanja Dejtonskog sporazuma, jer su oni mnogo agilniji, pa je važna i njihova uloga u ovim pregovorima, kao i kod inicijative "Otvoreni Balkan".

Karanović ne očekuje da će Lajčak i Eskobar doneti neki spektakularni rezultat, i napominje da oni ne treba da obilaze Beograd već samo Prištinu, jer je problem u Kurtiju, a ne u Vučiću:

- Kurtija uopšte ne zanima pitanje prelaska administrativne linije, on je samo pronašao novu temu i kada ona bude zaključena, a verujem da će biti, onda će pronaći nešto novo.

Oni treba da odu u Prištinu i Kurtiju stave do znanja da ne može da se ponaša huliganski i uličarski kao dosad. SAD i te kako imaju mehanizme da urazume Kurtija, što je svojevremeno pokazao specijalni američki izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel.

PREDSEDNIK VUČIĆ JUČE SA AMBASADOROM HILOM

Predsednik Aleksandar Vučić preneo je juče stavove američkom ambasadoru Kristoferu Hilu da Srbija ozbiljno pristupa pronalaženju rešenja za aktuelnu krizu, izazvanu jednostranim potezima Prištine. Vučić je poručio da Srbi koji žive na KiM bezuslovno traže formiranje Zajednice srpskih opština.

Ukazujući na tenzije koje postoje na KiM, predsednik Srbije je rekao da je važno da se Priština pridržava dogovora da kosovske specijalne snage mogu da pređu na sever samo uz saglasnost NATO i gradonačelnika četiri opštine u kojima žive Srbi.



Izaslanik američkog predsednika za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar se po dolasku u Prištinu sastao sa predsednicom privremenih prištinskih institucija Vjosom Osmani, a potom i sa liderima opozicionih partija.

Nakon toga, usledio je razgovor sa liderima opozicionih stranaka u rezidenciji američkog ambasadora DŽefa Hovenijera.



TIRANA POSLALA JOŠ VOJNIKA

Misiji Kfor u Peći pridružio se i drugi kontingent sa 30 članova kopnenih snaga Albanije, koje su deo Komandnih bataljona, iz sastava puka za specijalne operacije. Kako su preneli prištinski mediji, vojnici će služiti u Peći, zajedno sa kolegama iz Italije i Hrvatske.

Ministar odbrane Albanije Niko Peleši rekao je na ceremoniji ispraćaja vojnika da je ta zemlja "dokazala da nije samo faktor mira i stabilnosti u regionu i šire, već i ozbiljan saveznik, koji preuzima i snosi teret obaveza i u okviru kolektivne odbrane NATO". Albanija je u februaru ove godine poslala prvi vojni kontingent od 30 članova na KiM.

Komandat Kfora, general-major Ferenc Kajari, izjavio da ta misija neće dozvoliti barikade na putevima, koje "onemogućavaju slobodu kretanja", kao i da se postupati u skladu sa svojim mandatom u slučaju nereda na severu Kosova. On je naveo da je misija uspostavila osmatračnice i tehničke punktove širom prostora i da se ove mere preduzete kako bi bili spremni za svaki incident.

- Ako se ne postigne dogovor, onda ćemo doći do trenutka kada će Kfor morati da deluje kako bi omogućio slobodu kretanja - rekao je Kajari u intervjuu za RTK.

Kajari je zamolio sve strane da se uzdrže od jednostranih akcija i da se o svemu pregovara i postigne politički dogovor, jer "postavljanje barikada ne pomaže u rešavanju situacije".

Autor: