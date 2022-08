ISTORIJSKA ODLUKA! Ovo je prva država koja je ZABRANILA PRODAJU AUTOMOBILA NA BENZIN i više ništa neće biti isto

Kalifornija u žestokoj borbi protiv klimatskih promena donela odluku koja može mnogo da poboljša situaciju. Biće i velikih protivnika. Sigurno je samo da će malo toga ostati isto u auto-industriji.

Očekuje se da će Kalifornija u četvrtak sprovesti sveobuhvatni plan za zabranu prodaje novih automobila na benzin do 2035. godine, što je revolucionarni potez koji bi mogao da ima veliki uticaj na napore u borbi protiv klimatskih promena i ubrzanju globalne tranzicije ka električnim vozilima.

"Ovo je ogromno", rekla je Margo Oge, stručnjakinja za električna vozila koja je bila na čelu programa emisije štetnih gasova u transportu Agencije za zaštitu životne sredine pod tri američka predsednika - Bila Klintona, Džordža V. Buša i Baraka Obame. "Kalifornija će sada biti jedina vlada na svetu koja propisuje vozila sa nultom emisijom. To je jedinstveno", istakla je ona, prenosi "Vašington Post".

Pravilo, koje je izdao Kalifornijski odbor za vazdušne resurse, zahtevaće da 100 odsto svih novih automobila prodatih u državi do 2035. godine bude oslobođeno emisija fosilnih goriva koja su uglavnom odgovorna za zagrevanje planete, u odnosu na 12 odsto danas. Takođe, postavlja privremene ciljeve koji zahtevaju da 35 odsto novih putničkih vozila prodatih u državi do 2026. proizvodi nultu emisiju. To bi se popelo na 68 odsto do 2030. godine.

Ograničenja su važna jer ne samo da je Kalifornija najveće tržište automobila u Sjedinjenim Državama, već i više desetina drugih država obično sledi vođstvo Kalifornije kada postavljaju sopstvene standarde za emisije izduvnih gasova iz automobila.

"Klimatska kriza je rešiva ako se fokusiramo na velike, hrabre korake neophodne za zaustavljanje plime zagađenja ugljenikom", rekao je Gavin Njusom, guverner Kalifornije u saopštenju.

Vlade Kanade, Britanije i najmanje devet drugih evropskih zemalja - uključujući Francusku, Španiju i Dansku - postavile su ciljeve postepenog ukidanja prodaje novih vozila na benzin između 2030. i 2040. godine. Ali nijedna nema konkretne mandate ili propise kao što je to uvela Kalifornija.

Akcija Kalifornije dolazi uz ekspanzivni novi zakon o klimi koji je predsednik Džo Bajden potpisao prošle nedelje. Zakon predviđa ulaganje od 370 milijardi dolara u potrošnju i poreske kredite za programe čiste energije, što je najveća akcija koju je federalna vlada ikada preduzela u borbi protiv klimatskih promena. Predviđeno je da će donošenje tog zakona pomoći Sjedinjenim Državama da do kraja ove decenije smanje svoje emisije za 40 odsto ispod nivoa iz 2005. godine. Ipak, neće biti dovoljno da se eliminišu američke emisije do 2050. godine, cilj za koji klimatski naučnici kažu da sve velike ekonomije moraju da dostignu ako svet želi da spreči najkatastrofalnije i najsmrtonosnije uticaje klimatskih promena.