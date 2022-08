JAKUZE SU JE SILOVALE GODINAMA, A NJEN OTAC JE TO DOZVOLJAVAO: Uspela je da se otrgne iz pakla, pa svojim memoarima ŠOKIRALA SVET

Ona je preživela višegodišnje iživljavanje nad njom, a da stvar bude gora sve to je odobravao, pa i podstrekivao njen otac Hirojasu Tendo, koji je bio član zloglasnih japanskih jakuza. U svojim memoarima koji su prevedeni na više jezika, Šoko Tendo je otkrila da ju je otac primoravao na seksualno ropstvo u periodu od pet godina, posle čega je uspela da pobegne.

Naime, Šoko je u svojoj šokantnoj ispovesti otkrila da je njen otac dozvoljavao da je drugi članovi siluju u više navrata, od čega je ležala "krvava i u moridcama" u hotelskoj sobi.

Kao rezultat toga navukla se na drogu, kojom su je jakuze snabdevale.

Šoko su neretko i surovo prebijali isti oni za koje je njen otac bio zadužen, od čega su joj ostajale modrice, slomljene kosti i napukla bubna opna.

- Svaki put kada sam upoznavala novog muškarca, mislila sam da će biti drugačije. Kada su plakali i izvinjavali se, opraštala sam. Nikada nisam naučila - navela je ona, prenosi britanski San.

Veruje se da jakuze vode trgovinu belim robljem u Japanu, gde mame žene širom sveta uz obećanje vize. Oduzimaju im pasoše i stvaraju im dugove, zbog kojih ih prisiljavaju da rade u bordelima, kako bi ih isplatile. Pretpostavlja se da su kapitalizovali status destinacije za seks turizam u Aziji.

Njihova mreža bordela nije samo u Japanu, već i u Koreji, na Tajlandu i Filipinima, gde stranci mogu da odu specijalno na seks žurke.

Do sada je samo jedna žena bila vođa jakuza, Fumiko Taoka, koja je vodila bandu svog preminulog supruga Kazua Taoke do 1984. godine, kada je izabran novi muški lider.

