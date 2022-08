EVROPA ZAVRĆE SLAVINE! Na šta se grejati? Koji ventil i koliko zavrnuti?

Cene energije se ne smiruju - gas je i danas oko 3.200 dolara, struja do 600 evra, a nafta sve skuplja, ponovo premašuje 100 dolara. Ni državne subvencije više ne pomažu. Građani i privreda širom Evrope jedva plaćaju račune a najavljuju se nova poskupljenja i gasa i struje.

Na šta se grejati? Koji ventil i koliko zavrnuti? Glavne su dileme evropskih potrošača. U Hrvatskoj, nekim privrednicima stižu računi za gas uvećani za čak 450 odsto, ali i najave - cena će se usklađivati sa tržišnom svakog meseca. Kako bi prošli jeftinije, kalkulišu i u Francuskoj, Češkoj, Danskoj.

"Prošlogodišnji julski račun za struju bio je 4.168 evra, ovogodišnji za isti mesec 8.200 evra. Nije mi dobro zbog toga", rekao je Dan Kristans, vlasnik male radnje u Danskoj.

Kristof Mogar, vlasnik pekare rekao je da su ranije pekli pet puta dnevno, a sada smanjili na tri. Dodaje da su se drugačije organizovali - specijalni hlebovi peku se sada zajedno sa bagetima.

"Koristim struju praktično za sve. Imam grejanje na struju, imam i eko kotao na ugalj star četiri godine. Ali, nisam sigurna sa tim. Struja je skupa kao i ugalj. Ništa nije jeftino", navela je građanka Češke Jirina Sokenkova.

Zbog niskog rečnog vodostaja, nemačkim železnicama je naloženo - prioritetan trasport sada je ugalj i gorivo. Nemačka je i zvanično na 19 stepeni ograničila temperturu grejanja javnih ustanova, a od 22 do 6 sati ujutro gasiće i osvetljnje i svetleće reklame.

"Merama će se uštedeti energija, ali ne toliko da bismo mogli da sednemo i kažemo - to je sada to. One će smanjiti potrošnju gasa za oko dva do dva i po odsto. Pred nama je još dug put kojim treba ići", napomenuo je Robert Habek, ministar ekonomije i energetike Nemačke.

Stručnjaci su saglasni - štednja je neophodna, ali treba realno sagledati situaciju.

"Budimo racionalni pre svega teško ćete danas smanjiti grejanje ako imate melu decu, teško ćete samnjiti i tu temperturu na 19, 20, 21 stepen. Već danas znamo da će to biti više, to nije stvar izbora već jednostavno potreba", istakao je energetski stručnjak Vladimir Sabo.