SEVERNI TOK 1 ZAUSTAVLJEN NA NEODREĐENO VREME: Gasprom objavio fotografiju kvara! (FOTO)

Podsetimo, Gasprom je ranije obavestio da je snabdevanje Evropske Unije gasom Severnog toka prekinuto je na neodređeno vreme zbog kvara na jednoj od turbina.

Gasovod je trebalo da bude ponovo pokrenut 3. septembra nakon popravke njegove jedine turbine koja radi.

On Telegram, Gazprom helpfully provides what it says is a photo of the oil leak that’ll be making Europe sweat … https://t.co/mYtq13efUB pic.twitter.com/xkrijq3O2v