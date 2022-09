STIGLA NAJJAČA OLUJA OVE GODINE Tajfun HINAMNOR pogodio Japan, Kinu, Tajvan, Koreju, u toku su evakuacije (VIDEO)

U Šangaju je obustavljen trajektni saobraćaj i raspoređeno je više od 50.000 policajaca da pomognu u spasavanju i preusmeravanju saobraćaja u bezbedno područje.

Prema prognozi, "Hinamnor" se postepeno pomera ka severu ka Istočnom kineskom moru sa maksimalnom brzinom od 175 kilometara na sat.

Footage from #typhoon #hinnamnor as it side swiped Miyakojima, shot over the last 2 days #japan Head's up friends in S Korea, you're next! pic.twitter.com/CoDzbqx0O1