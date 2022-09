OVO JE ČOVEK KOJI JE IZAZVAO PANIKU U SAD: Hteo da zakuca avion u supermarket u Tupelu, nije umeo da sleti pa ga je pilot navodio

Kori Paterson (29) ukrao je dvomotorni avion C90 kompanije Bičkraft king er sa punim gorivom sa aerodroma Tupelo oko 5 sati ujutro, pozvao hitne službe i zapretio da će ga srušiti na lokalni Volmart.

U poruci na Fejsbuku u 9:32 ujutru koja je sada izbrisana, Paterson je napisao izvinjenje svojoj porodici. "Izvinjavam se svima. Nikada zapravo nisam želeo nikoga da povredim. Volim svoje roditelje i sestru, ovo nije vaša greška. Zbogom".

Na konferenciji za novinare, šef policije Tupela Džon Kvaka rekao je da Paterson najverovatnije nije bio obučeni pilot i da je znao samo neke osnove.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP