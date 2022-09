OTETA AMERIČKA MILIJARDERKA UBIJENA? Nedaleko od mesta nestanka otkriven UŽAS: Crne slutnje se obistinile?

"Identitet ove osobe i uzrok smrti za sada nisu potvrđeni. Istraga je u toku", navodi se na Tviter nalogu policije policije.

Policija od petka pretražuje oblast Memfisa u potrazi za Flečerom (34). Majka dvoje dece je džogirala oko 4 sata ujutru kada je pored nje prošao crni terenski terenac GMC, prema snimku nadzora koji je dobijen tokom incidenta. Tada je viđen muškarac kako izlazi iz vozila i "agresivno" trči prema Flečer i gura je u suvozačku stranu terenaca. Kada su obe osobe bile u SUV-u, vozilo je ostalo na parkingu oko četiri minuta pre nego što se udaljilo, prema snimku citiranom u izjavi koju je dobio CNN.

U izjavi se navodi da je policija pronašla „fizičke dokaze da je pretrpela ozbiljne povrede“.

At 5:07 pm, officers in the 1600 block of Victor located a deceased party. The identity of this person and the cause of death is unconfirmed at this time. The investigation is ongoing.



Once additional information is available, we will provide an update. pic.twitter.com/LwnCdCYz1z