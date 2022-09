PRED SAD I NATO TEŽAK IZBOR! Šta će se desiti ako se Putin odluči za nuklearni udar na Ukrajinu?

Strah da bi ruski lider Vladimir Putin mogao da pribegne nuklearnom, hemijskom ili biološkom oružju ponovo se pojavila u SAD i Evropi, zajedno sa argumentom, koji je izneo Francuz Emanuel Makron, da predsednika Rusije.

Američki predsednik Džo Bajden rekao je da bi bilo kakva Putinova upotreba oružja za masovno uništenje u Ukrajini – na primer, eksplozijom taktičke nuklearne bojeve glave – "promenila lice rata“. Rusija bi postala "više parija u svetu nego što je ikada bila“, rekao je on i poručio ruskom kolegi: "Nemoj, nemoj, nemoj!"

"Don't. Don't. Don't. You will change the face of war unlike anything since World War II," is what President Joe Biden says he would tell President Vladimir Putin if the Russian leader is contemplating the use of tactical nuclear or chemical weapons. Sunday, on 60 Minutes. pic.twitter.com/8xxaDnYcqj