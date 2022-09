JEDNA OSOBA POGINULA, 60 POVREĐENO - Tajfun u Japanu napravio haos: Ulice poplavljene, ljudi evakuisani (VIDEO)

Ulice su bile poplavljene blatnjavom vodom iz reka, a veliki broj domaćinstava ostao je bez struje kada je tajfun Nanmadol udario u region Kjušu juče, oslabio i postao tropska oluja.

Muškarac je pronađen mrtav rano jutros u njegovom automobilu, koji je bio potopljen na farmi, rekao je lokalni zvaničnik Jošiharu Maeda iz Mijakonodža u prefekturi Mijazaki.

Climate change is real and its happening. Flooding of the Miyagawa River in Yufuin City, Yufu City, Oita Prefecture caused by a typhoon. Kyushu. Japan



