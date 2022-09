ZBOG OVOGA GORE DRUŠTVENE MREŽE! Britanci tokom TV prenosa uočili nešto čudno na kraljičinom kovčegu (VIDEO)

Gledaoce TV prenosa sahrane kraljice Elizabete u jednom trenutku je omeo pauk koji je nekako završio na pogrebnom sanduku, tačnije na poruci koju je na njemu ostavio kralj Čarls.

Prizor je snimljen dok je vojska unosila kovčeg u Vestminstersku opatiju.

There was a spider on The Queen’s Coffin 🕷⚰️ As a spider fan, I am eleated! 😄 👍 Luckiest Spider in the world! pic.twitter.com/utZ8Tuh120