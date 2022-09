SRBIJU VIDE KAO NAJVEĆEG SAVEZNIKA: Istraživanje u Severnoj Makedoniji, evo koga vide kao neprijatelja

Više od trećine građana Severne Makedonije veruje da je Srbija najveći saveznik njihove zemlje dok Bugarsku smatraju najvećim neprijateljem, pokazalo je ispitivanje Fondacije "Konrad Adenauer".

Kako se navodi, u vezi s percepcijom toga koja je država najveći saveznik Severne Makedonije, 37,4 odsto građana veruje da je to Srbija, 24,1 odsto nema odgovor, dok 19,8 odsto veruje da su to SAD, 5,8 odsto da je Turska, a 5,4 odsto da je to Nemačka.

Na pitanje koja je država najveći neprijatelj Severne Makedonije, 44 odsto ispitanika kaže da je to Bugarska, dok 12,1 odsto misli da je to Rusija.

Skoro dve trećine, odnosno 65,7 odsto podržava projekat "Otvoreni Balkan", dok ga 15 odsto ne podržava, što znači da je 50,7 procentnih poena više onih koji podržavaju ovaj oblik bliže saradnje Severne Makedonije, Albanije i Srbije.

- Ovo ispitivanje javnog mišljena u Severnoj Makedoniji objavljeno u publikaciji "30 godina spoljne politike i odbrane - sprovedeno je tokom avgusta 2022. na 1.111 ispitanika.

Za članstvo Severne Makedonije u EU izjasnilo se 63,8 odsto. Kako navode u Fondaciji "Konrad Adenauer", kod ovog procenta, iako je i dalje veoma visok, vidljivi su jasni negativni trendovi u poređenju sa prve dve decenije nezavisnosti.

Na pitanje kada misle da će Severna Makedonija ući u EU, 28 odsto ispitanika je izjavilo da se to nikada neće desiti, što je najveća grupa, dok je 23,7 odsto izrazilo pesimizam kroz odgovor da ne zna kada će se to desiti, odnosno da nemaju odgovor, navodi "Konrad Adenauer".

