NA SAHRANI ELIZABETE II JEDNO MESTO U 1. REDU JE OSTALO PRAZNO: Evo šta je razlog

Članovi kraljevske porodice, njihovo osoblje i važne političke ličnosti prisustvovali su ceremoniji sahrane, a kralj Čarls je ostavio prazno mesto u prvom redu u simboličnom odavanju počasti tradiciji koju je započela njegova majka.

Prema kraljevskom protokolu, nikome nije dozvoljeno da sedi ispred kraljice kako joj ne bi zaklanjao pogled, a tu tradiciju će nastaviti i novi kralj, piše Index.hr.

Kapela kralja Džordža VI je bila kraljičina privatna kapela, ali se nikada nije osećala ugodno u prvom redu.

St George’s Chapel has played host to many family occasions during the Queen’s lifetime, including the marriage of her son Prince Edward to Sophie, Countess of Wessex, and her grandson Prince Harry's wedding to Meghan Markle, Duchess of Sussex. pic.twitter.com/J1D4I1DnpO