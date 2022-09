UŽAS U JAPANU - Muškarac se zapalio u znak protesta zbog državne sahrane Abea

Očekuje se da stotine stranih zvaničnika prisustvuje sahrani 27. septembra.

Svedoci su u sredu pozvali policiju nakon što su primetili muškarca u plamenu u blizini kancelarije premijera u Tokiju.

Policajci su ugasili vatru, a muškarca, koji je i dalje bio pri svesti, odveli su u bolnicu, prenosi BBC.

Za sada nije poznato njegovo stanje i koliko je povređen. Japanski mediji prenose da je u pitanju muškartac u 70-im godinama.

Vlada još uvek nije komentarisala protest. Međutim, protivljenje javnosti održavanju državne sahrane je poraslo proteklih meseci, a ankete pokazuju da je većina ispitanika nezadovoljna ovim događajem.

Japan man sets himself on fire in protest of Abe funeral https://t.co/ikkQ0NOfZS