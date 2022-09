POTRESNI PRIZORI UZNEMIRILI SVET - Na obali Tasmanije nasukano više od 200 kitova (VIDEO)

Pretpostavlja se da se radi o kitovima pilotima i da je najmanje polovina životinja još živa, saopštilo je Ministarstvo prirodnih resursa i životne sredine Tasmanije.

Generalni direktor Saveta Zapadne obale Dejvid Midson pozvao je ljude da se ne približavaju kitovima.

- Kitovi su zašticćena vrsta i prekršaj je dirati čak i uginulu jedinku - izjavio je Midson.

Nakon što je 14 kitova ulješura otkriveno je u ponedeljak na ostrvu King, koje pripada Tasmaniji, pomorski naučnik sa Univerziteta Grifit Olaf Majneke rekao je da je neobično da kitovi ulješura isplivaju na obalu i dodao je da bi toplije temperature takođe mogle promeniti okeanske struje i pomeriti hranu koju kitovi konzumiraju.

