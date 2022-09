Ministar odbrane Šojgu objasnio KAKO će izgledati mobilizacija u Rusiji

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu izjavio je da se u Ukrajini trenutno vode teške borbe, da u njima učestvuju svi rodovi ruske vojske uključujući i nuklearnu trijadu. On je kazao i da će za potrebe delimične mobilizacije biti pozvano 300.000 rezervista, što je oko jednog procenta ukupnih mobilizacionih resursa ruske vojske

Intervju ruskog ministra odbrane prenosimo u celosti:

Kako biste okarakterisali celokupnu situaciju po pitanju oružanih snaga Rusije na današnji dan?

- Ne mogu da ne pomenem, dugo o tome nismo govorili, naše gubitke, a oni danas iznose 5.937 ljudi, a ne mogu i da ne istaknem da se radi o momcima koji hrabro ispunjavaju svoju dužnost, ne mogu da ne pomenem naše doktore koji su od svih ranjenih preko 90 odsto vratili na noge, to su vojnici koji su završili lečenje u bolnicama i vratili se u službu.Vratiću se sada na dešavanja u Ukrajini, mi nastavljamo da sprovodimo sve ciljeve koji su nam zadati, to nije jednostavno, ponekad uopšte nije jednostavno, ali ćemo nastaviti da ih sprovodimo.

- Bezuslovno, svi vidovi i rodovi oružanih snaga uključujući i nuklearnu trijadu ispunjavaju sve svoje dužnosti u skladu sa Ustavom Ruske Federacije i u skladu sa ukazom vrhovnog komandanta Ruske Federacije i našeg predsednika.

Kakva je trenutna situacija u Ukrajini, ako možete o tome da nam kažete malo detaljnije?

- Zapravo, u toku su teška borbena dejstva koju izvode jedinice naše vojske, jedinice Luganske i Donjecke Narodne Republike i druge jedinice, uključujući i dobrovoljce. Već znate da je oslobođena Luganska Narodna Republika, a nastavlja se oslobađanje i Donjecke Narodne Republike, deo Hersonske i Zaporoške oblasti takođe su pod našom kontrolom. Ne mogu da ne naglasim da mi danas ne ratujemo samo sa Ukrajinom i ukrajinskom vojskom, već sa kolektivnim Zapadom jer to oružje koje je Ukrajina imala, ono je danas već istrošeno, budući da je to sovjetsko oružje... Mnogi revnosni Evropljani dosledno su se potrudili da očiste sva svoja skladišta kako bi sve predali... Mi stalno sve to uništavamo, uništavamo, uništavamo... I nastupilo je vreme kada se mi zaista borimo protiv kolektivnog Zapada, plus NATO, a može i obrnuto – NATO plus kolektivni Zapad. Kada mi govorimo o tome, imam vidu ne samo naoružanje koje se isporučuje u ogromnim količinama... Mi iznalazimo načine da se borimo protiv tog naoružanja... Međutim, i ti sistemi koji postoje, a to su sistemi za komunikaciju, sistemi za obradu podataka, obaveštajni sistemi, satelitski obaveštajni sistemi... Zamislite da u njihovu korist rade, zapravo ne u njihovu korist već protiv nas, sva NATO satelitska grupa, prema našim ocenama preko 70 vojnih i 200 civilnih satelita, dakle rade sa ciljem da se utvrdi tačna lokacija naše vojske. A što se tiče visokopreciznog naoružanja, bili smo iznenađeni da se u poslednje vreme količina isporuke tog naoružanja skriva od javnosti, da se drži u tajnosti, doduše ne od nas, ali razumljivo je zašto se to skriva od javnosti jer mi sve češće i češće, praktično svaki dan svedočimo granatiranju iz tog naoružanja po civilima. Bukvalno juče poginuli su civili od tog naoružanja i to nisu prve žrtve. Gađaju bolnice, gađaju po mestima gde se okupljaju građani. Mi smo mislili da je to nedostatak kontrole, međutim, reč je o apsolutnoj kontroli od strane zapadnih pokrovitelja i instruktora kojih ima poprilično puno. Poslednja grupa koja je došla, bivših i aktivnih vojnih činovnika, oko 150 ljudi, to je faktički celokupna zapadna komanda koja sedi u Kijevu i rukovodi svim tim stvarima i operacijama. Mi takođe razumemo da su u početnim fazama oružane snage Ukrajine brojile oko 201 ili 202 hiljade, a da su za vreme trajanja operacije preko 100 hiljada izgubile. Poginulih je 61.207, a ranjenih 49.368 ljudi, to su poprilično veliki gubici. Ako govorimo o vojsci od oko 200.000 ljudi i preko 100.000 gubitaka, to je pola celokupne vojske izgubljeno. Upravo zbog toga je tamo u toku četvrti talas mobilizacije, mobilisano je skoro 300.000, a po raznim kanalima informacionim možemo da vidimo da se taj proces nastavlja – kako se to kaže – love se ljudi „od plaže do železničke stanice“. Ne mogu da ne pomenem instruktore, doduše ne samo instruktore već i plaćenike koji se nalaze u celoj toj sredini, danas ih je ostalo nešto više od 1.000 na toj teritoriji – neki su otišli, neki su poginuli, a poginulo ih je preko 2.000 plaćenika. Oni su davali svoj doprinos, neki i dalje to čine... Ali nije najvažnije to što su oni tamo došli, već što se odabir tih ljudi vodi pod pokroviteljstvom samih država, odnosno, same države iz kojih su došli vrše odabir tih plaćenika ili zatvaraju oči na te ljude koji taj odabir sprovode.