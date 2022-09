ZEMLJOTRES NA NOVOM ZELANDU: Najjači potres ove godine, jačine 5,8 stepeni

Potres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je samo "srce" zemlje. Epicentar je bio u blizini Marlboro Saundsa između Severnog i Južnog ostrva i, prema izveštajima lokalnih medija, dobro je protresao stanovnike.

- Umalno nisam zaronio ispod malog stola za kafu - naveo je jedan korisnik.

Više od 44.000 Novozelanđana prijavilo je potres agenciji za praćenje GeoNet i po društvenim mrežama.

You might have felt that shake! Caused by a M5.8 earthquake in the Marlborough region. It was moderately deep and felt over a wide area – typical of earthquakes of this size and depth. It caused strong shaking and has received around 44,000 felt reports. https://t.co/OYGFlpOkAX pic.twitter.com/ipqhgRuYjG