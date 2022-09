TRESE SE IRAN: Nezapamćeni protesti zbog smrti devojke tresu zemlju, poginulo najmanje devet osoba

U sukobima između iranskih snaga bezbednosti i demonstranata, koji više dana protestuju zbog smrti 22-godišnje Mahse Amani u policijskom pritvoru, poginulo je najmanje devet osoba od izbijanja nasilja tokom vikenda, prema podacima koje je prikupila agencija AP.

U Kurdistanu, njenoj rodnoj provinciji na severozapadu, šef pokrajinske policije je saopštio da su četvoricu demonstranata ubile antivladine grupe.

U Kermanšahu, tužilac je objavio da su dvojicu demonstranata ubile opozicione grupe, insistirajući da takvu municiju ne koriste iranske bezbednosne snage.

U isto vreme tri muškarca povezana sa snagama Basidž, paravojnim krilom Revolucionarne garde koje je zaduženo za unutrašnju bezbednost i druge zadatke takođe su ubijena u sukobima u gradovima Širaz, Tabriz i Mašhad, prenose iranski poluzvanični mediji, čime je broj poginulih na obe strane porastao na devet, navodi AP.

Prekidi u radu Instagrama i Votsapa, koje demonstranti koriste da dele informacije o nasilnom suzbijanju protesta, nastavljeni su i danas, a iranske vlasti najverovatnije ometaju pristup internetu prema spoljnom svetu, što je taktika za koju aktivisti ljudskih prava tvrde da Teheran često koristi u situaciji kada se dešavaju nemiri, navodi američka agencija.

Dvadesetdvogodišnja Mahsa Amini preminula je u petak, četiri dana nakon što su svedoci optužili policajce da su je prilikom hapšenja pretukli, preneo je AP.

Međutim, policija je negirala pisanja na društvenim medijima da je Amini pretučena, uz obrazloženje da joj je pozlilo dok je čekala u redu sa ostalim pritvorenim ženama, preneo je Rojters.

Uhapšena je u Teheranu, u koji je došla da poseti rodbinu, zbog navodnog nepoštovanja strogih pravila u vezi sa nošenjem hidžaba.

Policija je saopštila da je Amini umrla od "iznenadnog" srčanog udara nakon što je privedena, a njena porodica i grupe za ljudska prava zahtevaju hitnu istragu.

Smrt Mahse Amini pokrenula je masovne proteste u Teheranu i drugim gradovima, gde su okupljeni uzvikivali "smrt diktatoru", misleći na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, navodi AP.

Iranski državni mediji ove sedmice su izvestili o demonstracijama u najmanje 13 gradova, a video snimci na internetu pokazuju da bezbednosne snage ispaljuju suzavac i vodene topove kako bi rasterali demonstrante.

Njena smrt izazvala je oštru osudu SAD, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, navodi AP.