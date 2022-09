POTRESNE SCENE MOBILIZACIJE U RUSIJI! Jakuti i Čečeni nagrnuli, Dagestanci besni! Negde radost, a negde plač (VIDEO)

Za to vreme neki su već koji su znatno ranije mobilisani krenuli put Donbasa, a nekima sleti dek obuka. Inače ruska vojska počela je intenzivno još krajem prošle nedelje da mobiliše rezerviste i da tepšku borbenu tehniku, koja se nalazila u depoima i skaldištima dekonzervira.

Prema izveštajima kako ruskih medija najveći odaziv je trenutno u Čečniji, gde je masa mladih Čečena pohrilila u baze da se regrutuje i odazove mobilizaciji za rat protiv Ukrajine. Veliki broj regruta odazvao se i u Jakutiji, ali i širom Rusije.

Sudeći najgore su prošli oni što su pohapšeni u Moskvi, Sankt Peterburgu i još 28 gradova. Umesto da budu izvedeni pred sudiju za prekršaje, svima je uručen vojni poziv i oni su provedeni u centre za obuku i prikupljanje rezervista.

Međutim, kao što svaka mobilizacija uprkost statistici se govori da je 100 postona, bilo je problema, kao i Dagestanu, gde su neki rezervisti odbili da se regrutuju i počeli da postavljaju pitanja zapto oni da ratuju u Ukrajini. Snimci koji dolaze govore da su građni blokirali i federalni put.

