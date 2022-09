SMENJEN ZAMENIK MINISTRA ODBRANE RUSIJE: Na njegovo mesto dolazi ‘MARIJUPOLJSKI MESAR‘

-General armije Dmitrij Bulgakov razrešen je dužnosti zamenika ministra odbrane jer prelazi na drugu funkciju i na njegovo mesto dolazi general-pukovnik Mihail Mizincev koji će biti odgovoran za materijalno i tehničko snabdevanje Oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane, ne navodeći detalje.

Dmitry Bulgakov, Shoigu's deputy and the head of the rear of the Russian Armed Forces, who was responsible for material and technical support, has been dismissed.



His place will be taken by General Mizintsev, known as the "Mariupol Butcher". pic.twitter.com/mhyR198P88