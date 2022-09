'2 MESECA RADITE 16 I PO SATI BEZ SLOBODNOG DANA' Iva iz Srbije o radu na Aljasci: Spavala sam u kontejneru!

Mnogo je ljudi iz Srbije koji su radili sezonski posao na Aljasci, a iskustva su, kao i zarada, različita.

Tako je svoju priču o radu na Aljasci podelila je na društvenoj mreži TikTok žena iz Srbije, koja se na ovoj platformi predstavlja kao Iva. Govorila je o zaradi, smeštaju, kao i hrani.

"Na početku da kažem da se zarada kreće od 2.000 dolara mesečno, ukoliko radite za najslabiju kompaniju ili upadnete negde gde je loša sezona, pa do negde 7.500 ukoliko upadnete u dobru kompaniju i ukoliko sezona bude jaka. To kada sam rekla 7.500 možda sada zvuči mnogo ali to je bukvalno svaki dan da se radi 16 i po sati, bez dana odmora, znači nemate slobodan dan", počela je Iva svoju priču.



Potom je ispričala koliko ima vremena za pauzu, kao i kakve su smene u drugim kompanijama.

"Pauze su na četiri sata po 15 minuta. Prva pauza posle četiri sata je 15 minuta, nakon sledećih četiri sata je pauza od pola sata za obrok, nakon četiri sata je još jedna pauza od 15 minuta, i posle se radi do kraja smene. To je baš naporno i tako dva meseca možete da radite. To su kompanije koje rade sa lososom, i to se radi u junu i julu. Ima više kompanija, neke su podeljene po smenama od 12 sati, negde 16 i po sati, a postoje i one gde nema smene, svi rade jednu smenu. Ako ima ribe radite, ako nema ne radite, imate slobodan dan. Pa onda narednog dana radite šest, osam, 10 sati, zavisi koliko ima ribe", objasnila je ona.

Pričala je, takođe, o smeštaju u kojem je boravila, kao i o hrani.

"Što se tiče smeštaja možete da vam padne od šatora, jedne godine su muškarci spavali u šatoru, do recimo jedne godine sam bila u prikolici, kao kontejnerska prikolica. Samo je jedan metalni krevet na sprat bio tu i ništa drugo, stvari su mi bile tri meseca spakovane u koferu. Što se tiče hrane to zavisi od kuvara, imaju dobru ponudu ali je pitanje kakav je kuvar, da li je Filipinac, Meksikanac. Hrana je raznovrsna, uvek imate supicu, dve, tri vrste jela, možete da birate, ima voća, slatkiša, nećete da ostanete gladni ali vam se posle mesec dana sve smuči", ispričala je Iva.

