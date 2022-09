LEVICA PRIZNALA PORAZ U ITALIJI! Orban čestitao Meloni na pobedi: U ovim teškim vremenima trebaju nam prijatelji

"Ovo je tužna noć za zemlju", rekla je novinarima poslanica PD-a Debora Seraćiani. "Desnica ima većinu u parlamentu, ali ne i u zemlji", dodala je ona.

Prema izlaznoj anketi izrađenoj za televiziju RAI, koalicija desnog centra može da očekuje 41 do 45 posto glasova, koalicija levog centra predvođena Demokratskom strankom 25,5 do 29,5 posto glasova, a populistički Pokret pet zvezda 13,5-17,5 posto glasova.

Centristička stranka Akcija može da računa na 6,5 do 8,5 posto glasova.

Desničari će imati većinu u oba doma italijanskog parlamenta, a očekuje se da će Đorđa Meloni, čelnica najsnažnije stranke u koaliciji - Italijanske braće, postati premijerka.

Zbog italijanskog hibridnog proporcionalno-većinskog izbornog sistema uobičajene su široke koalicije levih i desnih stranaka koje se zvanično nazivaju koalicija levog centra i koalicija desnog centra.

🇮🇹👏Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe's challenges.



🇭🇺🤝🇮🇹Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ