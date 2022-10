REŠENA MISTERIJA STARA VIŠE OD POLA VEKA?! Otkriven identitet ubice kog su upoređivali sa Džekom Trbosekom!? ŠOK! (VIDEO+FOTO)

Da li je napokon otkriveno ko je Zodijak, serijski ubica koji se hvalio da je ubio 37 osoba, a policija mu je pripisala osmoro? Pisac Džaret Kobek je uveren da zna identitet ubice koji je Ameriku decenijama držao u neizvesnosti.

Kobek je identifikovao Pola Dora, pisca i nasilnog oca iz zalica San Francisko koji je preminuo 2007. godine kao serijskog ubicu. Ali za razliku od drugih osumnjičenih koji su pominjani poslednjih godina, njegovo istraživanje o Doru – nasilnom ocu i plodnom piscu koji je delio izuzetno slična interesovanja sa Zodijakom – deluje sve primamljivije.

Los Anđeles magazin je Kobeove tvrdnje preneo u nedavnoj glavnoj prilči dok je SF Gejt nazvao Dora "najubedljivijim osumnjičenim za ubicu Zodijaka proteklih decenija“. Pol Hejns, istraživač koji je istraživao ubicu, opisao je Doera kao "najboljeg osumnjičenog za Zodijaka koji se ikada pojavio“.



Ubicu Zodijaka i potragu za njim, koja nikada zvanično nije okončana, upoređuju sa drugim legendarnim serijskim ubicom Džekom Trbosekom. Obojica su do današnjeg dana ostali enigma, a svako malo pojavi se nova teorija o njihovu identitetu.

Zodijak je ubijao u severnoj Kaliforniji krajem 1960ih i 1970ih. Osumnjičenih je bilo mnogo - nekoliko su vrlo ozbiljno i pomno istraživani, stotine ljudi je uhapšeno, napisane su brojne knjige, tekstovi, snimljeni filmovi, ali niko nije sa sigurnošću utvrdio identitet ubice koji je sejao strah Kalifornijom i izazivao pomalo "bolesno" interesovanje javnosti svojim pismima i kriptičnim porukama.

Počelo je ubistvom studentkinje Čeri Džo Bejts. Prvo joj je pokvario automobil da bi joj potom, kao dobronamerni prolaznik, ponudio pomoć da ga popravia. Kad "nije uspeo", ponudio joj je prevoz, a potom ju je pretukao, isekao po licu, gušio je i na kraju izbo nožem. Toliko joj je zarezao vrat da joj je umalo odsekao glavu. Ispod njezinih noktiju ostala je koža napadača, a na automobilu otisci ruku.



Policija je tada primila anonimno pismo u kojem ju je opisao kao glupaču, koja je "otišla kao jagnje na klanje" i poručio da će sledećoj žrtvi "odrezati ženske organe i pokazati ih svetu". Opisao je mučan proces ubistva na osnovu kog je policija zaključila da je pismo zaista napisao ubica. U decembru 1968. godine ubio je mlade ljubavnike koji su bili parkirani na usamljenom mestu. Ubio ih je hicima iz pištolja. Sedam meseci kasnije, na istom mestu i na isti način je pucao u drugi par, ali je taj put mladić preživeo napad.

Ubistva su se nizala, ubica je povremeno zvao policiju, onda slao pisma novinarima. Kada je uredniku San Francisko egzaminera poslao pismo sa nikad objavljenim, tačnim detlajima ubistva, potpisao se kao Zodijak. Policiji je poručio da će ga naći ako "razbiju šifru". Slao je kriptograme sa simbolima, nikad dešifrovane.



Pretio je novinarima, tražio od njih da objavljuju njegova pisma, razglednice i kriprograme. Najavljivao je ubistvo dece iz jednog školskog autobusa, taksisti kog je ubio iscepao je deo krvave košulje i poslao je listu Čikago kronikl. Vremenom su mu pripisivana i druga nikad rešena ubistva ljudi mlađih od 25 godina. Jedno vreme je prestao da se javlja da bi se 1974. godine ponovno oglasio.

Osumnjičeni su se nizali. Glavni osumnjičeni je bio Artur Li Alen, čudak koga su nalazili sa krvavim noževima i koji je pričao da će loviti ljude kako bi ih ubijao, a u frižideru je čuvao mrtve secirane životinje. Čak se i nazivao Zodijakom i jedna od preživelih žrtava ga je prepoznala, ali nijedan dokaz nije ga direktno teretio.

Na kraju je i javnosti i medijima "prekipelo" i kada su mu novinari opkolili kuću pristao je na razgovor sa novinarkom Ritom Vilijams. Tada je negirao bilo kakvu povezanost sa Zodijakom a kada je 1992. godine umro, njegov DNK je sačuvan kako bi, sa napretkom nauke, mogli da ga uporede sa Zodijakovim. Nije bilo ni jednog jedinog poklapanja.

Sledeći ozbiljni osumnjičeni bio je Džek Terens čiji je posinak predao policiji niz navodnih fotografija žrtava i crnu kutijicu s nekim stvarima, ali je DNK bio neodređen, a fotografije su bile toliko slabe rezolucije da nisu bile upotrebljive.

Prošle godine je grupa Kejs brejkers (Case Breakers), tim od preko 40 volontera iz policijskih, vojnih, pravnih i akademskih krugova, tvrdila da fizički i forenzički dokazi povezuju čoveka po imenu Geri Frensis Post sa zloglasnim ubistvima.



"Prijavili smo očevice, podneli sudu njihove izjave i osigurali mnoštvo Postovih slika prikupljenih tokom desetogodišnjeg istraživanja", naveli su oni. Policija i FBI sve su odbacili.

Džeret Kobek sada nudi Dora. "Nikada nisam nameravao da napišem jednu od onih knjiga gde bi tvrdio da sam pronašao Zodijaka", rekao je Kobek Gardijanu. Priča ga je ipak pronašla.

Kobekovo putovanje do Zodijaka počelo je dok je istraživao za potpuno drugu knjigu koju je želeo da napiše, o Kaliforniji 1970ih. Ideje za projekat su se promenile i na kraju su ga navele da se pozabavi spekulacijama koje su okruživale veći deo lova na Zodijaka.

Počeo da istražuje slučaj ubice, pažljivo posmatrajući Zodijakove spise, primećujući njegove kulturne reference koje sugerišu da je obožavatelj romana i stripova. Taj put ga je na kraju odveoa niz zečju rupu do lokalnih fabzinova iz Zaliva gde je otkrio spise Pola Dora, službenika za pomorska dokumenta iz Ferfilda. Kako su se pojavili sve jeziviji tragovi o sličnostima između Dora i Zodijaka, fokus njegove knjige se pomerio.

Dorova kći prvo je piscu zapretila tužbom, a potom je u njegovoj teoriji o Zodijaku videla velike sličnosti između ubice i svog oca. Obojica su bili, rekao je Kobek, ljubitelji šund romana i stripova. Doer je tada bio službenik za mornaričke dokumente koji je sa Zodijakom delio posebna interesovanja, poput izrade bombe s amonijak nitratom i gnojivom. I Dor i Zodijak opisali su formulu za takav eksploziv u svojim spisima, a uputstva su sadržavala istu grešku, otkrio je Kobek.

Autor je takođe saznao da je formulu za tu tehniku ​​objavila u biltenu desničarska grupa Minutemen, organizacija čiji je Dor bio član i koja je ponekad koristila simbol nišana koji je sličan simbolu koji je koristio Zodijak u svojim spisima. I Zodijak i Dor koristili su pernate strelice za smer u svojim dijagramima.

Dor je, piše Gardijan, radio u mornaričkom brodogradilištu u vreme ubistava i njegova starost, visina i fizički izgled odgovarali su opisu Zodijaka. Neki od napada dogodili su se na mestima ljubavnih susreta mladih, koja je posećivala i Dorova kći, piše LA Magazin. Poput Zodijaka, Dor je poznavao kriptografiju i svake nedelje je svojoj ćerki zadavao zagonetku koju je morala da reši da bi pronašla skriveni džeparac.

Dorova kći isprva je bila skeptična prema tvrdnjama i pročitala je Kobekovu knjigu nameravajući da podignetužbu protiv njega, ali njegova otkrića, kao i očevo zlostavljanje u detinjstvu koje je pretrpela, nagnali su je da pomisli da je njen otac možda odgovoran za navedena ubistva.

Iako Kobek priznaje da su dokazi posredni, smatrao ih je ubedljivim. "Nakon određenog trenutka stvarnog istraživanja ovog tipa, nisam mogao da vidim šta drugo da radim“, rekao je on. Zato je svoje nalaze poslao policiji i pretvorio ih u knjigu.

Dokaze koje je prikupio predao je policiji koja mu se nikada nije javila. "Mislim da je on prilično dobar u tome. Ne mogu da krivim organe za sprovođenje zakona ako to ignorišu, ovi momci dobijaju, recimo, 10 saveta dnevno o tome kako je nečiji rođak ili šta god je Zodijak“, rekao je on.

Istraživač Hejns koji godinama istražuje Zodijaca, smatra da "postoji veća verovatnoća da je Dor Zodijak od bilo kog drugog, javno imenovanog osumnjičenog".

Utvrđivanje da li je Dor, u stvari, odgovoran za zločine, moglo bi biti jednostavno. Sve što je potrebno su otisci njegovih prstiju koje bi se uporedili sa Zodijakovim.

"To nije nerešiv slučaj“, rekao je Hejns.

